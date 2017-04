KREATOR: live video di 'Satan is Real' con Papa Emeritus III e Max Gruber

Anna Rosa "annie" Lupo 11 Mah io piscio fuori dalla tazza, non so che tipo di programma sia ma mi sembra uno show di fighetti e penso che in Italia un tipo del programma del genere non passerebbe mai una band thrash per cui da quel lato sono avanti a noi. Poi da duro e puro mi sembrano decisamente fuori contesto e per la cronaca a me il pezzo piace come il loro ultimo album. 10 Già il refrain non è che sia tra le cose migliori da ricordare ( vedasi anche caligola dei sodom ) ma è proprio il contesto cioè come è stato realizzato il video che è inutilmente 'falso'. E poi ci mancava anche l' emerito ....e vabbè !!! Proprio il thrash che l'essenza primaria di questa musica è la spontaneità, l' essere se stessi sempre e senza strane coreografie. Ma forse sono io che sono fuori dal tempo ..... 9 Rettifico il mio commento, il n.4. Non dovevo dare dei ridicoli ad una delle mie band preferite di sempre, diciamo che questa qua potevano evitarla, ecco, ahah 8 Non mi piacciono più, in giro c'e di meglio, questo ritornello per me è ridicolo..bocciati. 7 Bah..... ...... ....... 6 Mi viene il vomito.. 5 Cioè mille a 50 anni mi urli satan is real col microfono come Lemmy??? Ma vai a studiare vai.... 4 Che bello...col pubblico di fighette seduto che applaude, magari se si sporcano i jeans corrono in bagno a lavrasi..ma cos'è questa buffonata? Kreator sempre più ridicoli.... 3 Questo è proprio inutile!!! 2 Mille Petrozza mi sta scadendo sempre di più... 1 Grande papa... Number one