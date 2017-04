ICED EARTH: online il lyric video di ''Seven Headed Whore''

28/04/2017 - 13:42 (196 letture)



5 Gran bel pezzo, Schaffer alla chitarra è un mago! Block qui va su note impossibile e sembra un pò forzato ma ci può stare (vediamo live poi). Resta il fatto che gli Iced trovano sempre batteristi spaziali, e dopo Raphael Saini dell'ultimo disco anche questo sembra devastante 4 Mica male sto pezzo. Certo che gli Iced earth non li seguo più da una vita, perciò non so quali evoluzioni abbiano avuto nel suono e negli anni. Li ho persi col brutto The glorious burden, un album di una noia mortale e con un Ripper poco adatto al suono della band. Ma ho adorato i precedenti, Dark Saga in particolare. 3 non male ma anche io ho pensato subito a ripper e a come sarebbe uscita con lui alla voce. cmq aspetto l'album e vediamo. gli ultimi due mi hanno convinto a metà 2 Uhm, questo pezzo mi fa un po' pensare, il tipo di sonorità sarebbe stato adatto al timbro di "The Ripper" che invece nel periodo in cui si trovava all'interno della band ancora doveva confrontarsi con ciò che rimaneva dell'era Barlow, chissà come sarebbe con lui alla voce che, non me ne voglia Block, su quelle frequenze alte ci si trova benissimo. 1 Questo pezzo non mi dispiace affatto, attendo il disco completo per una valutazione migliore.