RAGE: a luglio il nuovo disco, ecco la copertina

28/04/2017 - 17:02 (113 letture)



Discutine con noi sul FORUM Diego Trubia "Er Trucido" 6 Spero che sia migliore del precedente che non ho travato all'altezza della loro fama 5 Certo che l'ispirazione artistica a sti qua non gli manca, vediamo se è all'altezze dell'ultimo che ogni tanto risento con piacere. 4 grande lambru bella questa, sei un grande 3 Praticamente, per la copertina hanno scannerizzato il faccione di Peavy Wagner, il teschio è il suo... 2 Sono talmente indietro con gli ascolti che ancora devo ascoltare bene l'ultimo...e dire che la nuova svolta retrò l'aspettavo da tempo. Vabbè andremo a scatola chiusa pure stavolta 1 Brutta come la precedente..del resto, l'artista è lo stesso!