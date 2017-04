JORN: online il lyric video del brano 'Man Of The 80's'

Discutine con noi sul FORUM Diego Trubia "Er Trucido" 1 Non è niente male, mi aspettavo un pezzo più banale ma forse Jorn ha trovato la lineup adatta per scrivere bei pezzi da unire al suo timbro