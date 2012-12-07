JORN: online il lyric video del brano 'Man Of The 80's'

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HeroOfSand_14
Venerdì 28 Aprile 2017, 20.39.56
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Non è niente male, mi aspettavo un pezzo più banale ma forse Jorn ha trovato la lineup adatta per scrivere bei pezzi da unire al suo timbro
RECENSIONI
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