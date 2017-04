RHAPSODY OF FIRE: ascolta la versione riregistrata di ''When Demons Awake''

28/04/2017 - 17:06



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 24 Lione è di un'altro pianeta e la cosa non si discute; questa canzone poi è davvero molto difficile e a Voli più che altro manca convinzione e intrepretazione, ma secondo me ha i numeri per migliorare. 23 Esatto,io ora come ora lo avrei visto molto più adatto per una band power standard,con voce molto alta e non troppo impostata,però su Distant Sky mi ha sorpreso chissà se avrà ancora margini di miglioramento...pensate alla differenza tra Annette in Dark Passion Play e in Imaginareum 22 Spacciato no ma inadeguato forse si forse no, il tempo risponderà per noi. 21 Hai ragione,la tecnica non è tutto,e ti dirò di più,molti di quelli che considero i migliori cantanti del settore sono tecnicamente limitati...tuttavia è ovvio che se è uno dei suoi punti forti tanto vale sfruttarlo,soprattutto se il divario con Fabio c'è e si sente,poi sono d'accordo con te che si sono molti altri parametri,e questo è un pò il bello della voce. Per come la vedo io di sicuro la strada è lunga e impervia ma non credo di darlo per spacciato già da subito,staremo a vedere 20 Cmq tutto sto casino sulla tecnica e un discorso che non regge.Io nn me ne intendo ma la tecnica anche se importante e solo la base, ce molto altro per essere vocalmente parlando un qualcuno e se la tecnica fosse tutto pure pavarotti potrebbe cantare nei rhapsody ma magari sbaglio io... 19 allora io ti dirò Giacomo a The Voice me lo sono perso,purtroppo ho visto solo quello della polonia perchè volevo vedere cosa faceva Nergal,rimedierò andandomi a vedere qualcosa (vi prego ditemi che lo ha scelto Piero Peluche)...però però però da quel che ho visto Giacomo finora si sta inserendo bene,certo siamo ancora lontani dai livelli di Fabio ma sta dimostrando una capacità di adattamento non indifferente e come è stato notato non è messo male manco di tecnica,da un lato la sua strada è molto più in salita rispetto ad un Alessandro Conti perchè lui colmava l'intensità e il carisma di Fabio con un range e una versatilità spaventosa,però sono fiducioso,se sarà solo autotune in studio staremo poco a scoprirlo Ciao Betaallora io ti dirò Giacomo a The Voice me lo sono perso,purtroppo ho visto solo quello della polonia perchè volevo vedere cosa faceva Nergal,rimedierò andandomi a vedere qualcosa (vi prego ditemi che lo ha scelto Piero Peluche)...però però però da quel che ho visto Giacomo finora si sta inserendo bene,certo siamo ancora lontani dai livelli di Fabio ma sta dimostrando una capacità di adattamento non indifferente e come è stato notato non è messo male manco di tecnica,da un lato la sua strada è molto più in salita rispetto ad un Alessandro Conti perchè lui colmava l'intensità e il carisma di Fabio con un range e una versatilità spaventosa,però sono fiducioso,se sarà solo autotune in studio staremo poco a scoprirlo 18 No solo quelli che non piacciono a me hahahahaha 17 d'accordo con tutto quello che hai detto, anche io aspetto di vedere i live. A The Voice ha cantato molto bene delle canzoni anche difficili, quindi sono fiduciosa, ma qui siamo su un territorio diverso e quindi bisogna proprio aspettare i live tanto sia per gridare al miracolo che per fare harakiri siamo sempre in tempo XD Ciaone's Rhapsody: Mozart componeva a 5 anni; gli altri sono tutti imbranati? Fabio: ciao Jedid'accordo con tutto quello che hai detto, anche io aspetto di vedere i live. A The Voice ha cantato molto bene delle canzoni anche difficili, quindi sono fiduciosa, ma qui siamo su un territorio diverso e quindi bisogna proprio aspettare i livetanto sia per gridare al miracolo che per fare harakiri siamo sempre in tempo XD Ciaone's Rhapsody: Mozart componeva a 5 anni; gli altri sono tutti imbranati? 16 Le critiche mi sembrano veramente ingenerose...sembra sempre che non si aspetti altro che fare il tiro al piattello. Al contrario trovo Voli bravissimo e semmai pure troppo fedele all'interpretazione leonina 15 Mi spiace, la tecnica non si discute, ma su sto pezzo è una bocciatura.. 14 Lione a 22 anni cantavo roba del calibro di no limits ecc e a 31 era gia un dio, quanto tempo gli serve a Voli? 13 Dunque,tenete presente che fare questo tipo di scream ci vuole comunque una certa bravura,poi nei live si vedrà quanto riesce a riprodurlo efficacemente o no...siamo d'accordo tutti che Fabio è la perfezione,e vorrei ben vedere con il nome che si ritrova,ma al momento penso abbiano fatto bene a prender Giacommo,per esempio la sua versione di Distant Sky la preferisco pure a quella di Into the Legend,mentre che alcune canzoni come Knightrider of Doom o Land of Immortals non riuscirà a cantarle è la prima cosa che ho pensato anch'io,d'altronde anche Fabio si è perfezionato con gli anni,diamo la possibilità anche a lui...poi già il fatto che sia passato da The Voice ai Rhapsody dimostra che nella vita si può solo migliorare,magari ha appena iniziato a farlo 12 E chi lo critica Voli?stando onesti appena smette di urlare parte con una vocina totalmente fuori posto , tipo a 1.42 a me fa un po pena ma se piace boh, benissimo. 11 Nessuno critica la tecnica di Voli, si sa che è bravo, ma cantare le canzoni di Lione è difficile perché Lione ha un'estensione assurda, roba che Voli non è in grado di replicare. Lione è impressionante, dal vivo l'ho visto numerose volte, ha una potenza rara, poi dal lato tecnico non giudico. 10 Ciaone's Rhapsody: assolutamente, concordo. Purtroppo mi sembra che questa versione non sia live, quindi è ovvio che il mio commento si può riferire solamente alla resa in studio ... 9 criticare voli e osannare lione vuol dire non capirne poi tanto di canto. 8 "Giacomo ha dimostrato di saper anche fare scream" hehehe vedremo in sede live. 7 Bene, risolto un dubbio: Giacomo ha dimostrato di saper anche fare scream, che peraltro qui sembra uscito benissimo. Boh, a me non sembra venuta così male: non credo di poter dire che Voli sul ritornello sia moscio, perché praticamente è coperto da cori e overdubbing (almeno, mi pare di sentire overdubbing), quindi sarebbe azzardato dare un'opinione in merito. Per vedere la sua carica con la voce pulita aspetto altri pezzi magari più idonei, per ora direi che lo scream gli è venuto benissimo. Lione resta imbattibile, ma Voli è stata davvero un'ottima scelta. 6 Ma che roba è? La cover di una band symphonic black metal? Che bruttura! Rimpiazzare Lione è impossibile per come la vedo io, Voli ha una bella voce per carità, per non arriva a certe note, cantare i vecchi brani sarà molto difficile per lui. Sentiremo il nuovo disco come verrà fuori, anche se io con i Rhapsody ho chiuso per sempre, ho chiuso con questo genere fantasy e perciò mi impressiona poco. Anche i Teodasia li considero davvero scarsi. Sembra accanarmi col povero Giacomo Voli ma non è così 5 visto dal vivo con i teodasia sembrava sprecato, ma qui credo per colpa della registrazione non ci sta bene, bocciato e mi spiace ... 4 NO. 3 concordo con i commenti sottostanti. il disco in se mi sembra inutile e questa versione sembra confermarlo. Il nuovo cantante non vorrei fosse più da karaoke che da band vera e propria (stile lambert nei quen) 2 maluccio davvero. 1 Bene lo scream ma sul resto la voce si sente poco e canta pure maluccio, appena smette con lo scream fa la vocina, alle vecchie canzoni devi dare un po di profondità e di vibrato come faceva Fabio se no le canzoni non vengono. Certo non fa schifo ma personalmente è una mezza conferma che Fabio sarà sempre la voce dei rof spero solo che le altre siano cantate un pò meglio. Cmq il suono della campana che vuol di?