TERROR: il nuovo EP in streaming

01/05/17
BLEED AGAIN
Momentum
05/05/17
ECHOTIME
Side
05/05/17
SEVEN KINGDOMS
Decennium
05/05/17
HATE
Tremendum
05/05/17
SIDEBURN
#Eight
05/05/17
FROM OCEANS TO AUTUMN
Ether/Return to Earth
05/05/17
GLASS MIND
Dodecaedro
05/05/17
DOYLE
Doyle II: As We Die
05/05/17
EISREGEN
Fleischfilm
12/05/17
SABBATH ASSEMBLY
Rites of Passage
29/04/17
TEMPERANCE
TEATRO SOCIALE - ALBA (CN)
29/04/17
ONSLAUGHT + HOUR OF PENANCE + THE FORESHADOWING + altri
BARBARA DISCO LAB - CATANIA
29/04/17
NEID + MACARIA + VILEMASS
ISTANBUL CAFE' - SQUINZANO (LE)
29/04/17
METALZONE
ART ROCK CAFE' - IMOLA
29/04/17
MACHETE FEST
ROCK PLANET - PINARELLA DI CERVIA (RA)
30/04/17
SUNDAY HARDCORE MASSACRE FEST
CASEIFICIO LA ROSA - POVIGLIO (RE)
03/05/17
DREAM THEATER
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA - ROMA
04/05/17
HORNA + KURGAALL + VERATRUM + ETERNAL SAMHAIN
ORANGE TAVERNA ITALICA - PESCARA
05/05/17
DREAM THEATER
TEATRO VERDI - FIRENZE
05/05/17
HORNA + KURGAALL + VERATRUM + ETERNAL SAMHAIN
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA