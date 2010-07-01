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RAMMSTEIN: guarda 'Links 2 3 4' dal nuovo DVD
29/04/2017 - 08:29 (131 letture)

fango
Sabato 29 Aprile 2017, 10.40.19
3
Sembra che il regista abbia il morbo di Parkinson...
Psychosys
Sabato 29 Aprile 2017, 10.15.43
2
D'accordo con @Terzo. Già nella canzone precedente avevo il mio disappunto. Qui stiamo esagerando, c'é da star male.
terzo menati
Sabato 29 Aprile 2017, 9.48.13
1
Ottimo pezzo e scenografia ma il regista sarebbe da tirare per le orecchie....troppi cambi di inquadratura, uno al secondo, da mal.di testa
RECENSIONI
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