      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Theogonia - Album Cover
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

05/05/17
EISREGEN
Fleischfilm

05/05/17
SIDEBURN
#Eight

05/05/17
ECHOTIME
Side

05/05/17
HATE
Tremendum

05/05/17
GLASS MIND
Dodecaedro

05/05/17
SEVEN KINGDOMS
Decennium

05/05/17
FROM OCEANS TO AUTUMN
Ether/Return to Earth

05/05/17
DOYLE
Doyle II: As We Die

12/05/17
MAGNACULT
Infinitum

12/05/17
KOBRA AND THE LOTUS
Prevail I

CONCERTI

03/05/17
DREAM THEATER
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA - ROMA

04/05/17
HORNA + KURGAALL + VERATRUM + ETERNAL SAMHAIN
ORANGE TAVERNA ITALICA - PESCARA

05/05/17
DREAM THEATER
TEATRO VERDI - FIRENZE

05/05/17
HORNA + KURGAALL + VERATRUM + ETERNAL SAMHAIN
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

05/05/17
NIAMH + DECLAPIDE
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

05/05/17
ONELEGMAN + UNSYLENCE + MY DEAD IDOLS + PROTON
TITTY TWISTER - PARMA

06/05/17
DREAM THEATER
ARENA ALPE ADRIA - LIGNANO SABBIADORO (UD)

06/05/17
MILAY METAL FESTIVAL
ARCI TOM - MANTOVA

06/05/17
HORNA + KURGAALL + VERATRUM + ETERNAL SAMHAIN
CIRCOLO COLONY - BRESCIA

06/05/17
CADAVERIA
DAEVACIAN - BRUINO (TO)
ROTTING CHRIST: guarda il video animato di ''Threnody''
03/05/2017 - 09:55 (76 letture)

RECENSIONI
78
69
56
83
84
87
90
93
ARTICOLI
31/10/2016
Live Report
INQUISITION + ROTTING CHRIST + MYSTIFIER
Circolo Colony, Brescia, 29/10/2016
12/06/2015
Live Report
ROTTING CHRIST (set old school) + GUEST
Traffic Club, Roma, 05/06/2015
28/05/2013
Live Report
ROTTING CHRIST + FORGOTTEN TOMB + GUESTS
Barbara Disco Lab, Catania (CT), 24.04.2013
02/12/2012
Live Report
CRADLE OF FILTH + GOD SEED + ROTTING CHRIST + DARKEND
Magazzini Generali, Milano, 27/11/2012
20/05/2011
Live Report
ROTTING CHRIST + OMNIUM GATHERUM + DAYLIGHT MISERY + DARKEND + altri
Init Club, Roma, 15/05/2011
17/03/2008
Live Report
ROTTING CHRIST + DISGUISED + INGRAVED
Il concerto di Bari
 
ALTRE NOTIZIE
03/05/2017 - 09:55
ROTTING CHRIST: guarda il video animato di ''Threnody''
11/01/2017 - 11:20
ROTTING CHRIST: tre date in Italia a marzo, ecco i guest
15/06/2016 - 18:31
ROTTING CHRIST: disponibile il nuovo video
07/04/2016 - 22:18
INQUISITION: per una data a Brescia insieme a Rotting Christ e Mystifier
15/03/2016 - 19:06
MOONSORROW: ascolta la cover dei Rotting Christ
03/02/2016 - 18:43
ROTTING CHRIST: tutto 'Rituals' in streaming
25/01/2016 - 23:54
ROTTING CHRIST: online un altro brano
22/01/2016 - 10:35
ROTTING CHRIST: disponibile il teaser del nuovo disco
18/01/2016 - 23:39
ROTTING CHRIST: ascolta un nuovo brano
11/01/2016 - 22:30
ROTTING CHRIST: nuovo brano ascoltabile in streaming
ULTIME NOTIZIE
03/05/2017 - 17:35
DOWNFALL OF GAIA: guarda un nuovo lyric video
03/05/2017 - 15:05
THE FERRYMEN: disponibile il lyric video di ''Still standing up''
03/05/2017 - 13:43
CHRONOSPHERE: il 6 maggio al The One con gli Ancient Dome e altri
03/05/2017 - 13:33
HEAVENFALL: il release party il 27 maggio in provincia di Milano
03/05/2017 - 13:13
BLACKOSH: ascolta la titletrack del prossimo EP
03/05/2017 - 13:04
HORRID: disponibile il nuovo lyric video
03/05/2017 - 12:56
RHAPSODY: aggiunta una data in provincia di Firenze
03/05/2017 - 10:35
LIV SIN: disponibile il video della cover di 'Immortal Sin' con Jyrki 69
03/05/2017 - 10:32
LENG TCH`E: rinnovano l'accordo con la Season Of Mist, in estate il nuovo disco
03/05/2017 - 10:07
FAKE IDOLS: online il lyric video di ''I'm a fake''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     