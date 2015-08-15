BLACKOSH: ascolta la titletrack del prossimo EP

05/05/17
EISREGEN
Fleischfilm
05/05/17
SIDEBURN
#Eight
05/05/17
ECHOTIME
Side
05/05/17
HATE
Tremendum
05/05/17
GLASS MIND
Dodecaedro
05/05/17
SEVEN KINGDOMS
Decennium
05/05/17
FROM OCEANS TO AUTUMN
Ether/Return to Earth
05/05/17
DOYLE
Doyle II: As We Die
12/05/17
MAGNACULT
Infinitum
12/05/17
KOBRA AND THE LOTUS
Prevail I
03/05/17
DREAM THEATER
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA - ROMA
04/05/17
HORNA + KURGAALL + VERATRUM + ETERNAL SAMHAIN
ORANGE TAVERNA ITALICA - PESCARA
05/05/17
DREAM THEATER
TEATRO VERDI - FIRENZE
05/05/17
HORNA + KURGAALL + VERATRUM + ETERNAL SAMHAIN
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
05/05/17
NIAMH + DECLAPIDE
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
05/05/17
ONELEGMAN + UNSYLENCE + MY DEAD IDOLS + PROTON
TITTY TWISTER - PARMA
06/05/17
DREAM THEATER
ARENA ALPE ADRIA - LIGNANO SABBIADORO (UD)
06/05/17
MILAY METAL FESTIVAL
ARCI TOM - MANTOVA
06/05/17
HORNA + KURGAALL + VERATRUM + ETERNAL SAMHAIN
CIRCOLO COLONY - BRESCIA
06/05/17
CADAVERIA
DAEVACIAN - BRUINO (TO)