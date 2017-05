KAI HANSEN: in arrivo il live album 'Thank You Wacken'

Anna Rosa "annie" Lupo 20 Sì!!! Vuoi dire l'edizione di Metal Hammer o quella di Kerrang con Lisa Dominique sul retro? 😱 Quella è pubblicità 😉. Hai visto però nella pagina precedente il singolo vero con lo sticker "Gamma Ray featuring Kai Hansen formerly of Helloween"? That's the real stuff man 😎 19 Però, poi, "googlando" in Immagini - scrivendo "Heaven Can Wait ‎Flexi" o "Kai Hansen ‎Flexi" - si vedono certe stranezze.. P.S.: Sulla pagina Discogs dei Gamma Ray si vedono meglio. No-problem!Però, poi, "googlando" in Immagini - scrivendo "Heaven Can Wait ‎Flexi" o "Kai Hansen ‎Flexi" - si vedono certe stranezze..P.S.: Sulla pagina Discogs dei Gamma Ray si vedono meglio. 18 è bello discutere di musica! Ho voluto fare giusto una precisazione che anche Ralf ha discusso da poco (povero gli fanno sempre le stesse domande...). Aggiungo che Kai ha più volte raccontato del supporto della casa discografica (carta bianca non x un album solista ma x qualunque cosa volesse fare) quando lui abbandonò gli Helloween ma ha sempre rimarcato che lui non voleva un album solista e che quello con Ralf era un duo side project, neppure una band agli inizi. Peace and love @Nonchalance figurati nessun putiferio, perché mai?è bello discutere di musica! Ho voluto fare giusto una precisazione che anche Ralf ha discusso da poco (povero gli fanno sempre le stesse domande...). Aggiungo che Kai ha più volte raccontato del supporto della casa discografica (carta bianca non x un album solista ma x qualunque cosa volesse fare) quando lui abbandonò gli Helloween ma ha sempre rimarcato che lui non voleva un album solista e che quello con Ralf era un duo side project, neppure una band agli inizi. Peace and love 17 @Silvia: Non mi piace scatenare putiferi ma, io ho solo scritto che: "Lui, invece, rubò il vocalist ai modesti Tyran' Pace registrando un album da solista (poi decisero di chiamarsi Gamma Ray..) per la Noise." Inteso che, Kai aveva già tutto pronto..difatti, Ralf scrisse solo una canzone! Lo so benissimo che, all'inizio, il progetto era inteso come duo..altrimenti, perché apparire entrambi in copertina?! Però, ricordo anche che, in un'intervista, lui stesso disse che fu la Noise a proporli di registrare un disco da solista e, quindi, lui chiamò Ralf a cantare. 16 Nonchalance, non fu un album solista. L'album uscì sotto il nome di Gamma Ray originariamente come un side project DUO Kai/Ralf. Probailmente ti riferisci alla doppia copertina sovrapponibile con anche il nome Kai Hansen, ma che non fosse un progetto solista è scritto dappertutto ed è discusso molte volte anche nelle interviste, l'ha detto anche lo stesso Ralf 😉. Purtroppo a distanza di anni (idem come x Paul Di'Anno, ma non voglio uscire OT) ci si dimentica di come stavano le cose allora, basta un piccolo dettaglio ingigantito magari da un sito web e una presunta nuova verità viene a galla. Piccolo esempio OT fu la caduta dallo skate di Marcus dei Blind Guardian: si disse che era un provetto skater che cadde facendo chissá quali acrobazie, invece appena ebbe un blog lui stesso specificò che cadde come un salame dopo due ore che provava a salire su una tavola, lol. Mulo, io non ti insulto, se a te dà quell'impressione, peggio x te, non sai che ti perdi 😅 15 Sì annie scusa mi son fatta trascinare 😉 14 Kai Hansen li mollò appena arrivò la EMI per distribuire quello che sarebbe diventato, poi, il testamento dei VERI Helloween: "Live in the U.K.". Lui, invece, rubò il vocalist ai modesti Tyran' Pace registrando un album da solista (poi decisero di chiamarsi Gamma Ray..) per la Noise. Mentre, la band-madre si gasò e si auto-impose di fare un album "colto" per fare il botto. Ovviamente, il successo vero non arrivò mai e furono scaricati sia dalla EMI che dai vecchi fans che continuavano a criticare Kiske di aver "commercializzato" la band: lui ancora risente di queste accuse che li furono mosse ai tempi dai "metallari". Il resto è storia.. 13 Restiamo In Topic, grazie 12 Ce l'hio Nightfall,so che x voi tutti è un capolavoro ma x me quei cori,arrangiamenti e in generale una proposta simile è proprio grossolana e pacchiana. Ritergo il coro di mirror mirror da sagra della porchetta,poi quella vociona.... Orribile... Va bene dai insultatemi ah ah. 11 Rischio? Qualcuno direbbe che cercavano caparbiamente di diventare mainstream, mah non lo, quegli album x me proprio non esistono 😅. Hahaha, non si può dire che abbiamo gli stessi gusti lol 😜, i Blind Guardian li adoro fino a nightfall che x me è un capolavoro assoluto, e una pietra miliare, non si può neppure catalogare in un genere. Ascolta Nightfall, Mirror Mirror, Time Stands Still, the Curse of Feanor, Into the Storm, ma come fanno a non piacerti? E poi fantastico è anche Imaginations assieme a Somewhere, ma io ascolto ancora molto Twilight. Mi piace tutto di loro dalla voce all'attitudine e quando li ho visti live non ci potevo credere, un'emozione assoluta, sembrava di essere a casa e invece eravamo migliaia. Poi vabbè dopo Nightfall li trovo pomposi e il batterista non ha confronto col dinamismo del precedente, Thomen. Ok scusate l'OT 😉 10 Hanno rischiato più gli Helloween con Pink bubbles e Chameleon....Pure i Blind guardian ti piaciono?! Ho i loro dischi da follo a nightfall e non me ne piace mezzo ah ah! 9 @Undercover, verissimo, i live ufficiali sono spesso ritoccati al limite dello sconcio, infatti i bootleg sono molto meglio ma spesso hanno una pessima resa sonora. Sicuramente questa è un'operazione commerciale, come il disco solista e come la reunion con gli Helloween. Mia opinione naturalmente 😉 8 Appunto, ha rischiato un sacco perchè gli Helloween all'epoca stavano facendo il grande salto commerciale, e lui ha formato una band non un solo project. Cmq sono opinioni, x me è una leggenda, lo seguo da Walls of Jericho, mi piacciono i pezzi che scrive in tutti i gruppi che ha avuto, l'attitudine positiva che ha, la voce e dopo averlo visto live credo che pochi abbiano il suo carisma sul palco. Però a me piacciono un sacco quelle che allora si chiamavano le band speed (mi piace molto il power), cioè Blind Guardian (se la giocano con i Maiden come mio gruppo preferito), Rage, Gamma Ray, e anche qualcosa degli Accept e Running Wild x restare in Germania. All'epoca quando uscì Keeper I, ascoltato a sorpresa, fu una delusione totale x noi che andavamo verso il thrash, dopo l'immensità di WOJ, invece poi lo apprezzai tantissimo assieme a qualche pezzo del II. Mi piacciucchiava Masters of the Rings ma non me lo ricordo tanto, non lo ascolto più. Mi piace anche lo stile di Weiki sia come compositore che come chitarrista (non l'attieggiamento, zero). Ho visto i due gruppi assieme nel 2008 e i Gamma Ray, pur suonando prima, hanno oscurato gli Helloween. 7 Kai Hanse grandi i primissimi Helloween, più che buoni i Gamma sino a "Somewhere Out In Space" e gli Unisonic, il resto mah, a qualcuno piace, altri lo vedono ancora come una divinità, personalmente mi dice quasi nulla... da solista no comment. Uscite come questa rasentano l'inutilità, è anche vero che a titolo personale i live su cd, che chiamarli live fa anche un po' sorridere dato che son più ritoccati di Platinette, non mi hanno mai interessato e nella mia vita ne ho comprati, e penso ne comprerò, davvero pochissimi e per lo più legati a un qualcosa di affettivo. 6 Ma quale coraggio?Era famosissimo quando ha lasciato gli helloween (un milione di copie vendute da keeper part II),contratto e musicisti li ha trovati subitissimo...Gamma ray mai piaciuti (ho land.... e somewhere),proprio il power tedesco che nn mi piace,esclusi Accept (se di power si può parlare con loro)ed helloween che adoro... 5 Muloooooooo!!! Non si dicono certe eresie!!! 😉anzi le palle di lasciare gli Helloween al culmine della carriera x continuare a suonare la musica che gli piaceva solo lui poteva averle... Leggendario lui e fantastici i Gamma Ray! Li hai mai visti live? Una band miliardo di volte meglio che su disco e lui un carisma che annienta chiunque altro sia sul palco con lui. Kai forever! 4 Lisa infatti mi sono precipitata a vedere la scaletta 😃!!! All'inizio ho pensato la stessa cosa di Metal Shock (considerato l'album solista, tanto atteso x mesi e invece una delusione...) poi però visti i pezzi, non è detto!!! Speriamo che Franck Beck rimanga ai cori però 😜 3 Si celebrano le ciofeche negli anni 2000 ah ah!! Io non lo reggo proprio hansen,già uno che scappa dalla band che ha fondato mi sa di senza palle,poi i gamma ray non li ho mai retti......Weikhat a vita guarda.... 2 Gia` il cd solista era una porcata, adesso questo: mah, artista alla frutta! 1 Silvia, questo è per te..!