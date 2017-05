PHIL RUDD: annullati i concerti di stasera e domani

05/05/2017 - 11:10 (182 letture)



Discutine con noi sul FORUM Diego Trubia "Er Trucido" 8 Vabbe' dai fumiamoci sopra.. 7 sfigato è un parolone, è comunque stato il batterista degli ac/dc epoca d'oro. credo più alle minacce di morte 6 Madonna che sfigato! 5 avrà minacciato di morte il gestore del Rock Planet 4 Il comunicato barley Arts lo diceva esplicitamente e lo definiva cantante e batterista. Altro non so sinceramente. 3 ma infatti... non canta mica lui.... che scusa inutile... c'è qualcosa che non torna... 2 Ricordiamocelo com'era ai tempi d'oro... ormai è bollito stracotto e strafatto. 1 peccato sia una così grande testa di caxxo.. lol. cantare, phil ruddpeccato sia una così grande testa di caxxo..