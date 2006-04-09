      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Tremendum - Album Cover
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

05/05/17
ECHOTIME
Side

05/05/17
SEVEN KINGDOMS
Decennium

05/05/17
EISREGEN
Fleischfilm

05/05/17
SIDEBURN
#Eight

05/05/17
FROM OCEANS TO AUTUMN
Ether/Return to Earth

05/05/17
GLASS MIND
Dodecaedro

05/05/17
HATE
Tremendum

05/05/17
DOYLE
Doyle II: As We Die

12/05/17
SNAKECHARMER
Second Skin

12/05/17
KOBRA AND THE LOTUS
Prevail I

CONCERTI

05/05/17
DREAM THEATER
TEATRO VERDI - FIRENZE

05/05/17
HORNA + KURGAALL + VERATRUM + ETERNAL SAMHAIN
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

05/05/17
NIAMH + DECLAPIDE
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

05/05/17
ONELEGMAN + UNSYLENCE + MY DEAD IDOLS + PROTON
TITTY TWISTER - PARMA

06/05/17
DREAM THEATER
ARENA ALPE ADRIA - LIGNANO SABBIADORO (UD)

06/05/17
MILAY METAL FESTIVAL
ARCI TOM - MANTOVA

06/05/17
HORNA + KURGAALL + VERATRUM + ETERNAL SAMHAIN
CIRCOLO COLONY - BRESCIA

06/05/17
CADAVERIA
DAEVACIAN - BRUINO (TO)

06/05/17
MORKOBOT + AMASSADO + STONEDRIFT
ASSOCIAZIONE CASEIFICIO LA ROSA - POVIGLIO (RE)

06/05/17
MOLTO MALE FEST
C.S.A. PACì PACIANA - BERGAMO
HATE: in streaming il brano ''Walk through fire''
05/05/2017 - 16:42 (45 letture)

lisablack
Venerdì 5 Maggio 2017, 16.56.38
1
Ottimo, mi arriva il disco a giorni..molto bene!
RECENSIONI
67
ARTICOLI
08/03/2017
Live Report
WAR ZONE III: NATIONAL SUICIDE + HATEWORLD + ASHMODAI
Padiglione 14, Collegno (TO), 4/3/2017
09/02/2017
Live Report
DESTRAGE + WHATTAFUCK!? + THE BIG SOUTH MARKET + LOTUS HATERS
Bari, Demodé Club, 04/02/2017
11/05/2016
Live Report
NOVEMBRE + ALBA DI MORRIGAN + PROLIFERHATE + AWAKE THE SUN + ALNEA + PLATEAU SIGMA
El Barrio, Torino, 07/05/2016
13/11/2015
Live Report
FIL DI FERRO + HATEWORLD
Border, Torino (TO) , 06/11/2015
12/01/2015
Intervista
DOMINHATE
A tu per tu con Alex
24/02/2014
Live Report
HATEBREED + NAPALM DEATH
Orion Live Club, Ciampino (RM), 19/02/2014
07/02/2014
Intervista
HANDFUL OF HATE
La musica è un'arma letale
06/01/2014
Intervista
HATESPHERE
Introspezione sull’atto delittuoso
19/11/2013
Live Report
VOMITORY + HATEFUL + GUEST
Traffic Live, Roma, 15/11/2013
19/05/2011
Live Report
HATE ETERNAL + OBSCURA + BENEATH THE MASSACRE + DEFILED
Rock N' Roll Arena, Romagnano sesia (NO), 13/05/2011
17/09/2010
Intervista
HANDFUL OF HATE
La voce del black metal nazionale
26/04/07
Intervista
HATESPHERE
Parla Jacob
09/02/2007
Live Report
SICK OF IT ALL + WALLS OF JERICHO + HATEBREEDERS + CRUSHING CASPARS
La data a Trezzo D'Adda
09/04/2006
Intervista
HANDFUL OF HATE
Parla la band
 
ALTRE NOTIZIE
05/05/2017 - 16:42
HATE: in streaming il brano ''Walk through fire''
27/04/2017 - 11:09
HATE: disponibile il video di ''Numinosum''
20/04/2017 - 11:20
DOWN THE STONE: il video del singolo 'Hate Me' e le prossime date
29/03/2017 - 17:40
DARK LUNACY: il 21 aprile a Torino con i Proliferhate
07/03/2017 - 18:43
HATE: disponibile il nuovo lyric video
17/02/2017 - 12:15
HATE UNBOUND: il video di 'I, Martyr'
14/02/2017 - 18:32
HATE: nuovo album a maggio
08/02/2017 - 15:07
HATEBREED: i dettagli della data di Bologna
06/02/2017 - 18:07
PRODUCT OF HATE: disponibile un nuovo video
05/02/2017 - 11:42
HATEBREED: ad aprile live a Bologna con i Dying Fetus
ULTIME NOTIZIE
05/05/2017 - 19:50
PAPA ROACH: ecco il brano None Of The Above
05/05/2017 - 16:48
NITROGODS: guarda il video di ''Rancid Rock''
05/05/2017 - 12:42
INGLORIOUS: ascolta la nuova ''Black Magic''
05/05/2017 - 12:07
TYGERS OF PAN TANG: guarda il nuovo video
05/05/2017 - 12:03
MINDMAZE: online un brano dal nuovo disco
05/05/2017 - 11:57
DANGER METAL NIGHT: il 13 maggio in provincia di Fermo
05/05/2017 - 11:39
SAN METALLO FEST: a fine maggio a Bari, ecco il programma
05/05/2017 - 11:34
L.A. GUNS: ad ottobre il nuovo disco
05/05/2017 - 11:26
UNLEASH THE ARCHERS: il lyric video di 'The Matriarch'
05/05/2017 - 11:25
OVERKILL: Jason Bittner è il nuovo batterista
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     