EXTREMA: si separano da GL Perotti

07/05/2017 - 09:45 (534 letture)



Discutine con noi sul FORUM Diego Trubia "Er Trucido" 17 Comunicato incommentabile, a prescindere da cosa sia successo non si può scrivere una roba del genere. Degli Extrema non mi importa nulla ma qui non vi è un benché minimo straccio di professionalità. 16 Gli ho visti 3 volte, e mi son piaciuti, ho anche un autografo di Perotti, ma quando ci si deve guardare costantemente in cagnesco e ogni minimo pretesto li finisce per farli litagare spesso tra loro, e non sarebbe la prima volta, allora e' meglio che si tronchi di netto la relazione collborativa, un gruppo deve essere il piu' possibile coeso, altrimenti le continue tensioni causano danni, in bocca a lupo comunque sia a Gl Perotti che al gruppo degli Extrema. 15 Chi si ricorda il tour interrotto con i Death Angel? Cos'era successo lì? 14 Band inutile, che ha sempre fatto parlare di sé più per le sparate e i comportamenti da cerebrolesi di alcuni suoi componenti che per l'effettiva proposta musicale (tranne forse il primo disco, da salvare, il resto è una brutta e inutile copia di cose fatte meglio da altri, Pantera in primis...). Sarebbe ora che appendessero gli strumenti al chiodo e lasciassero spazio a chi è più meritevole e meno cialtrone di loro... pessimi, ennesima occasione sfruttata a pieno per dimostrarlo. 13 Non è detto che fossero amici, spesso si sta insieme per interesse. 12 tratta come ti trattano che non e' mai peccato. AMEN 11 .........mi faceva un pò tenerezza quando cercava di copiare Phil anselmo. 10 Grande Steelminded, come se io sputtanassi pubblicamente un amico d'infanzia, un collega di una vita, per un torto subito, facendolo passare per una merda, anche con 1000 ragioni, non si fa così...Io dico solo la mia, anni fa ho parlato con GL dopo un concerto, abbiamo bevuto insieme in un locale, mi è sembrato alla mano, poi se ha sbagliato non c'era bisogno di sputtanarlo in quel modo lì... 9 Per me era da tempo che dovevano levarselo dalle balle, meglio tardi che mai. 8 Le classiche situazioni che succedono in qualunque società o band, o come volete chiamarle. Se non girano i soldi i malumori sono dietro l'angolo. 7 @Steelminded concordo. Post di dubbio gusto che squalifica quanto fatto di buono (ed è tantissimo) da GL e dalla band in 30 anni di onorata carriera. Ho conosciuto GL a Roma al Jailbreak e mi è parso persona molto simpatica e disponibile. Mi dispiace davvero tanto. 6 Secondo me, la cosa migliore in questi casi è sempre evitare questo post sfascisti, a prescindere dalle ragioni. I panni sporchi si lavano in casa... 5 ) il suo credo.....cmq sia fosse vero quello che ha fatto GL sarebbe disdicevole e ingiustificato...oramai l'uso dei social è diventato uno scempio e gli artisti non riescono più a rendersi conto dell'impatto mediatico con relative consenguenze ovviamente che si ha scrivendo cose personali e non su FB e dintorni....Mi raccontarono anche di un'evento durante un live quì in Calabria di un GL in giro per il locale totalmente strafatto che pensava + che a cantare a fare l'idiota col pubblico....ma ricordo ancora + chiaramente un live a Ct di Tommy che faceva polemiche con tutti quanti per quanto riguardava suoni/presene di gente con il risultato che ce ne andammo tutti mandandolo a cacare a metà concerto Detto ciò "chi è senza peccato scagli la prima pietra" e nel caso di sta band avrei previsto una sassaiola Fermo restando che il signor tommy non è che sia una stinca di santo e molto spesso per non dire sempre si atteggiava a superstar di sta gran ceppa essendo un chitarrista che ha fatto del copia incolla di Darrell(a modo suo ovviamente) il suo credo.....cmq sia fosse vero quello che ha fatto GL sarebbe disdicevole e ingiustificato...oramai l'uso dei social è diventato uno scempio e gli artisti non riescono più a rendersi conto dell'impatto mediatico con relative consenguenze ovviamente che si ha scrivendo cose personali e non su FB e dintorni....Mi raccontarono anche di un'evento durante un live quì in Calabria di un GL in giro per il locale totalmente strafatto che pensava + che a cantare a fare l'idiota col pubblico....ma ricordo ancora + chiaramente un live a Ct di Tommy che faceva polemiche con tutti quanti per quanto riguardava suoni/presene di gente con il risultato che ce ne andammo tutti mandandolo a cacare a metà concertoDetto ciò "chi è senza peccato scagli la prima pietra" e nel caso di sta band avrei previsto una sassaiola 4 Non ci credo...mi dispiace tantissimo...ma purtroppo vedendo il personaggio non stento a credere che sia tutto assolutamente vero...peccato perchè per me sono insicindibili, un po come Labyrinth-Tiranti o Rhapsody-Lione...speriamo in un degno sostituto 3 E vabbeh.... 2 mamma mia che storia... 1 Gianluca non perdere tempo dietro a un microfono,, devi salvare il mondo dai vaccini mortali, dai microchip impiantati nel cervello e dalle scie chimiche!!