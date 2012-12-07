      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Dragonhammer
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

12/05/17
ANTROPOFAGUS
M.O.R.T.E. - Methods Of Resurrection Through Evisceration

12/05/17
VOICE OF RUIN
Purge and Purify

12/05/17
SABBATH ASSEMBLY
Rites of Passage

12/05/17
KOBRA AND THE LOTUS
Prevail I

12/05/17
WELLS VALLEY
The Orphic

12/05/17
MAGNACULT
Infinitum

12/05/17
SNAKECHARMER
Second Skin

16/05/17
NARGAROTH
Era of Threnody

16/05/17
THE WIZARDS
Full Moon in Scorpio

19/05/17
BLACKOSH
Rvouci Vichry

CONCERTI

07/05/17
DREAM THEATER
AUDITORIUM GIOVANNI AGNELLI - TORINO

11/05/17
THE 69 EYES + THE STRIGAS + VLAD IN TEARS
DER KINDERGARTEN - BOLOGNA

12/05/17
THE 69 EYES + THE STRIGAS + VLAD IN TEARS + SUPERHORROR
ELYON CLUB - ROZZANO (MI)

12/05/17
MOONSPELL
FABRIK - CAGLIARI

12/05/17
WARM UP AGGLUTINATION
SHARIVARI - BARI

13/05/17
NODE + EXTINCTION + SCREAM 3 DAYS
PADIGLIONE 14 - COLLEGNO (TO)

13/05/17
THE 69 EYES + THE STRIGAS + VLAD IN TEARS
REVOLVER - SAN DONA' DI PIAVE (VE)

13/05/17
MOONSPELL
DAGDA LIVE CLUB - PAVIA

13/05/17
ARGONAUTA FEST
OFFICINE SONORE - VERCELLI

13/05/17
MADE IN HELL FEST
CIRCOLO COLONY - BRESCIA
DRAGONHAMMER: rinnovano con la My Kingdom Music
07/05/2017 - 10:11 (50 letture)

RECENSIONI
ARTICOLI
09/12/2012
Live Report
JORN + TEODOR TUFF + DRAGONHAMMER
Exenzia Club, Prato (PO), 07/12/2012
 
ALTRE NOTIZIE
07/05/2017 - 10:11
DRAGONHAMMER: rinnovano con la My Kingdom Music
23/11/2014 - 12:12
DRAGONHAMMER: in arrivo le ristampe dei primi due album
02/09/2014 - 21:44
DRAGONHAMMER: guarda il nuovo video
30/05/2013 - 18:25
DRAGONHAMMER: firmano per la My Kingdom Music, ad ottobre il nuovo disco
ULTIME NOTIZIE
07/05/2017 - 11:49
TANTANÙ: il 13 maggio ad Arezzo con i Symphonia e i Kimera
07/05/2017 - 11:41
ANCIENT DOME: ascolta un nuovo brano
07/05/2017 - 11:32
PERPETUAL FIRE: il release party il 26 maggio a Saronno
07/05/2017 - 11:20
NECRODEATH: il 27 maggio a Cassano D`Adda
07/05/2017 - 11:11
SATORI JUNK: il 14 maggio al The One
07/05/2017 - 11:12
SCOUR: ufficializzato il nuovo batterista
07/05/2017 - 10:32
DRAP: ascolta un nuovo brano
07/05/2017 - 09:45
EXTREMA: si separano da GL Perotti
06/05/2017 - 21:43
THE MONOLITH DEATHCULT: nuovo brano ascoltabile in streaming
06/05/2017 - 20:36
LOGIC OF DENIAL: online il nuovo lyric video
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     