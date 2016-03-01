EINDHOVEN METAL MEETING: confermati altri otto gruppi

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Gli organizzatori dell'Eindhoven Metal Meeting annunciano l'inserimento nel bill della prossima edizione del festival di altri otto gruppi: si esibiranno sul palco dell'Effenaar anche i My Dying Bride, i Ghaals Wyrd, i Darkane, i The Great Old Ones, i Diabolical, i Balfor, i Mortal Strike e gli Haunted.
Ricordiamo che l'evento si terrà nelle due giornate di venerdì 15 e sabato 16 dicembre 2017. Ecco di seguito il bill aggiornato:
ANTROPOMORPHIA
BALFOR
BAPTISM
BLASPHEMY
CARPATHIAN FOREST
CORONER
DARKANE
DESTRÖYER 666
DIABOLICAL
DISHARMONIC ORCHESTRA
DOOL
EXTREME NOISE TERROR
GHAALS WYRD
HAUNTED
MERCILESS – Last show ever!
MORTAL STRIKE
MY DYING BRIDE
OUR SURVIVAL DEPENDS ON US
PENTACLE
SABIENDAS
TANKAR
THE GREAT OLD ONES
VENOM
VERWOED