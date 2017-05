BLIND GUARDIAN: in arrivo a luglio l'album dal vivo 'Live Beyond The Spheres'

08/05/2017 - 16:59 (137 letture)



Selenia "Stjärna" Marinelli 7 non li ho mai sentiti live (devo provvedere sul tubo ), però a me l'overdubbing piace. E' vero, può risultare pomposo, però a me dice qualcosa. In ogni caso ha ragione lisa, sono uno dei migliori gruppi del genere (io invece mi ci affogo nel power, e i Bardi sono veramente imprescindibili \,,/). Silvia: The Ninth Wave e Twilight of the Gods sono dell'ultimo albumnon li ho mai sentiti live (devo provvedere sul tubo), però a me l'overdubbing piace. E' vero, può risultare pomposo, però a me dice qualcosa. In ogni caso ha ragione lisa, sono uno dei migliori gruppi del genere (io invece mi ci affogo nel power, e i Bardi sono veramente imprescindibili \,,/). 6 Sì Lisa io adoro gli album fino a NIME, diciamo che li considero più speed che power. Metal Shock, verissimo, lol, anche se scherzi a parte alcuni pezzi recenti live sono x lo meno ascoltabili rispetto ai dischi. Come disse Thomen andandosene, tutte quelle sovraincisioni sono eccessive e pompose 5 Silvia, diciamo che mi piacciono i primi album, io di Power Metal ne mastico davvero poco, comunque uno dei migliori gruppi del genere, questo di sicuro. 4 E che non ci sia I'm Alive, la mia preferita!!!!! Poi se non ci sono i nuovi pezzi...meglio!! Ahahahahahah 3 Sì Lisa che gruppo stellare, soprattutto dal vivo! Ma a te non piacciono? @Metal Shock, Hansi ha detto che ci sono errori che però non influenzano più di tanto la resa quindi la cosa mi fa ben sperare! Se lo ritoccano come il live a Coburgo (x lo meno presumo che sia ritoccato) va di lusso! Peccato che non ci sia Curse of Feanor....Non vedo i nuovi pezzi però... 2 Mirror mirror on the wall....... Spero non sia solo troppo ritoccato ma più "originale". 1 Questo è per te Silvia!