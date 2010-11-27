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SECRET SPHERE: ascolta la nuova ''Faith''
08/05/2017 - 17:46 (43 letture)

HeroOfSand_14
Lunedì 8 Maggio 2017, 19.51.47
1
Niente male, tipica song dei Secret con varie sovraincisioni sulla voce di Michele, che penso si amino o si odino. Da riascoltare, le premesse sono ottime
RECENSIONI
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