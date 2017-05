BATTLEFIELD METAL FESTIVAL: cancellati gli Eluveitie, aggiunti Turisas e Firewind

08/05/2017 - 18:09 (94 letture)



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 3 Il cambio di location però non è dipeso dagli organizzatori eh, tutti i concerti previsti al Market sound sono stati spostati. 2 Mmh, in effetti anche a me ha lasciato un po' perplessa il bailamme. Comunque per ora, a parte i vari cambiamenti, è sempre meglio del GoM,che ha fatto due anni di buco e poi si è ripresentato con un bill che valeva forse la metà del prezzo del biglietto. Almeno queste sono band di un certo spessore, 60 euro non sono pochi ma ci possono anche stare. Ad ogni modo, avevo fatto un pensierino di andare, ma mi sta un po' cascando la voglia ... 1 io li rispetto per avere avuto le palle di organizzare un festival metal in Italia, ma devo dire che finora non sono stati molto professionali: hanno già cambiato la location una volta e cancellato una band.. e sinceramente mi sembra tantino 60 Euro per questa Line Up. Tanto di cappello per l'impegno e la passione che ci mettono, ma penso che il Colony Open Air al momento sia molto ma molto meglio sotto più aspetti