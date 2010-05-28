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FREAKOUT CLUB - BOLOGNA
ROGER WATERS: disponibile un nuovo brano
08/05/2017 - 19:15 (69 letture)

jek
Lunedì 8 Maggio 2017, 20.28.23
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Un classicone alla Pink Floyd. Ormai ho la certezza che il disco sarà una bomba, anche se non avevo dubbi
Jimi The Ghost
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"Mi sei mancato." È la prima frase che mi è venuta in mente durante l'ascolto in loop. Lui è di un'altra galassia, totalmente sconosciuta. jimi TG
RECENSIONI
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