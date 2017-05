MASTERPLAN: a giugno un disco di cover con brani degli Helloween

09/05/2017 - 10:16 (153 letture)



Discutine con noi sul FORUM Diego Trubia "Er Trucido" 10 roland ti rode che nn t'han messo nella reunion eh? tra l'altro peccato...ci stava anche lui alla grande! 9 quoto metal shock e er trucido al 100% 8 Perché inquinare la natura con sta plastica.. 7 Ha la stessa utilita` di un maglione in pieno agosto. 6 Fare un disco serio che dopo il secondo non siete più riusciti a fare nulla d'interessante no eh? Troppa fatica. 5 @Er Trucido, l'ho pensato anch'io, lol 😛 4 Secondo me ha il senso di Grapow escluso dalla reunion che rosica un pochino ahahahaahah 3 Ma chi se lo compra? e poi che senso ha! 2 Non proprio un uscita imprescindibile direi..... 1 Che accattoni. Comunque fatevelo un altro Jagermeister eh.