HAMMER OF THE GODS FESTIVAL: ecco il bill definitivo

10/05/2017 - 09:46 (80 letture)



Discutine con noi sul FORUM Anna Rosa "annie" Lupo 6 Scusate l'ignoranza ma cosa è l' ANTIFA? 5 Di sicuro la location verrà detta all'ultimo, in stile Hot Shower. Il prezzo oggettivamente per la proposta musicale è superiore alla media. 4 Sbaglio o il prezzo sembra essere assurdo a dir poco?? 3 @Igor ho pensato la stessa cosa, purtroppo con un evento del genere è lecito aspettarsi simili problemi. 2 Credo che la location verrà svelata più in là, per paura di ripicche degli ANTIFA. 1 E perché non dire la location il giorno dopo l'evento