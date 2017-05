WHITE SKULL: album a giugno, ecco il video della titletrack

11/05/2017 - 11:35 (126 letture)



Discutine con noi sul FORUM Anna Rosa "annie" Lupo 5 Buon brano, certo i tempi d'oro e le emozioni di tales e public glory (capolavoro!!!!) non sono più le stesse, ma Federica ha mantenuto timbro ed estensione di un tempo, ottima prova e ottima sezione chitarristica....per il video, sinceramente sta rappresentazione (e in certi casi glorificazione) dei vichinghi ha un po rotto, soprattutto da parte di chi non ha nulla a che vedere con tale tradizione...ma questo è un mio punto di vista personale 4 Anche se il video è bruttino i Teschi Bianchi con la Sister sono sempre grandi, anche se mi aspettavo qualcosa di meglio... sarà che sono rimasto troppo legato a Pubblic Glory.... OoOohHhHhH 3 Bravi, veramente in gamba tutti, La "Sister" Federica si conferama vocalmente una delle poche vere amazzoni del female metal, carattere, cuore ed epicita' appassionante le sue code vocali sanno trasmettere, assolo di Danilo che esce direttamente dall'anima, e tuti gli strumenti al posto giusto, non mi hanno mai deluso, avanti cosi'. 2 Bel brano. E soprattutto bellissimo assolo di chitarra. 1 bel brano!