ALICE COOPER: 'Paranormal' uscirà a luglio per la earMUSIC

7 attendo con ansia. 6 Io invece spero che continui sulla linea degli ultimi dischi che secondo me spaccavano il culo. Anche se trovare un disco mediocre di Alice è davvero dura. Muscle of love a qualcosa negli anni 80, per il resto è AMORE. 5 D'accordo con il commento di Ciro. 4 Leggenda, mito assoluto, lo adoro, adoro i suoi spettacoli dal vivo. Maestro di vita. Spero in un bel disco, il suo ultimo l'ho trovato vomitevole, commercialissimo e con poca identità... insomma una vera porcata. Non che i due precedenti fossero eccezionali ma almeno si riuscivano ad ascoltare. Spero in un colpo di coda. 3 Uno dei pochi veri signori del rock, da sempre il massimo e con estrema umilta', un grande uomo e un grande artista, altro che certi che sparano cifre inerstellari per vedere i loro concerti. 2 Sempre il numero 1 1 Grande Alice, mi spiace solo che non potrò quasi sicuramente andarlo a vedere a novembre... Spero che prima o poi faccia un giro anche a Bologna