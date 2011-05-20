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12/05/17
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12/05/17
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13/05/17
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13/05/17
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13/05/17
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13/05/17
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OFFICINE SONORE - VERCELLI

13/05/17
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CIRCOLO COLONY - BRESCIA

13/05/17
CROWBAR + DISTRUZIONE
FREAKOUT CLUB - BOLOGNA

13/05/17
BLACK METAL FEST
THE ONE - CASSANO D'ADDA (MI)
ANTROPOFAGUS: tutto il nuovo album in streaming
11/05/2017 - 19:47 (83 letture)

Deranged
Giovedì 11 Maggio 2017, 21.59.43
3
Che tridente quest'anno! Hour of penance ,Antropofagus , Hideous Divinity! Raffinatezza , potenza, tecnica ! Schiaffi per tutti
LAMBRUSCORE
Giovedì 11 Maggio 2017, 21.18.55
2
Grande band
Deranged
Giovedì 11 Maggio 2017, 20.43.50
1
Davvero massiccio e potente!
RECENSIONI
86
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Blue Rose Saloon, Bresso (MI) - 20/09/14
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ANTROPOFAGUS + DENIAL + SOMAN
L'Angelo Azzurro Club, Genova, 11/01/2014
29/03/2013
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ANTROPOFAGUS + VULVECTOMY + BLASPHEMER + LOGIC OF DENIAL + PHOBIC + altri
Live Pub Infinity, Pieve Fissiraga (Lodi), 23/03/2013
01/07/2012
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ANTROPOFAGUS + BLASPHEMER + WARMBLOOD + GOD SAVE THE HELL
Carlito’s Way, Retorbido (PV), 23/06/2012
27/02/2012
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'Architecture Of Lust', lo studio report
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PESTILENCE + ANTROPOFAGUS + CORPSEFUCKING ART
Init Club, Roma, 20/05/2011
 
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