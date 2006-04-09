IN FLAMES: online il video di 'Here Until Forever'

12/05/17
VOICE OF RUIN
Purge and Purify
12/05/17
ANTROPOFAGUS
M.O.R.T.E. - Methods Of Resurrection Through Evisceration
12/05/17
MAGNACULT
Infinitum
12/05/17
SABBATH ASSEMBLY
Rites of Passage
12/05/17
KOBRA AND THE LOTUS
Prevail I
12/05/17
SNAKECHARMER
Second Skin
12/05/17
WELLS VALLEY
The Orphic
16/05/17
THE WIZARDS
Full Moon in Scorpio
16/05/17
NARGAROTH
Era of Threnody
19/05/17
FOR MY DEMONS
Close to the Shade
12/05/17
THE 69 EYES + THE STRIGAS + VLAD IN TEARS + SUPERHORROR
ELYON CLUB - ROZZANO (MI)
12/05/17
MOONSPELL
FABRIK - CAGLIARI
12/05/17
WARM UP AGGLUTINATION
SHARIVARI - BARI
13/05/17
NODE + EXTINCTION + SCREAM 3 DAYS
PADIGLIONE 14 - COLLEGNO (TO)
13/05/17
THE 69 EYES + THE STRIGAS + VLAD IN TEARS
REVOLVER - SAN DONA' DI PIAVE (VE)
13/05/17
MOONSPELL
DAGDA LIVE CLUB - PAVIA
13/05/17
ARGONAUTA FEST
OFFICINE SONORE - VERCELLI
13/05/17
MADE IN HELL FEST
CIRCOLO COLONY - BRESCIA
13/05/17
CROWBAR + DISTRUZIONE
FREAKOUT CLUB - BOLOGNA
13/05/17
BLACK METAL FEST
THE ONE - CASSANO D'ADDA (MI)