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13/05/17
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13/05/17
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13/05/17
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SUFFOCATION: disponibile il nuovo lyric video
12/05/2017 - 13:11 (105 letture)

galilee
Venerdì 12 Maggio 2017, 14.45.28
4
Mi piace. Yeah
Mulo
Venerdì 12 Maggio 2017, 14.23.13
3
Già ascoltato diverse volte (in rete sintrova gia'da circa un mese),devo dire che nn è niente male.... Velocissimo! L'unica pecca è il suono della batteria che nn mi piace un granché.
lisablack
Venerdì 12 Maggio 2017, 14.15.16
2
Ahahaha Lambru, fortissimo come sempre! E questo lo compro a scatola chiusa, è già in ordine..
LAMBRUSCORE
Venerdì 12 Maggio 2017, 13.27.36
1
Stavolta un plauso alla N.B. i suoni mi sembrano ottimi, molto live, come piacciono a me, il pezzo tira alla grande, più della gnocca della Gabri, nota zoccola del mio paese...
RECENSIONI
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