RHAPSODY OF FIRE: online la nuova versione di ''Land Of Immortals''

12/05/2017 - 16:21 (94 letture)



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 2 Per carità, la canta anche bene, per esser bravo è bravo ma per me oggi i Rhapsody of Fire senza Fabio Lione dietro al microfono sono totalmente inconcepibili. Si puo' anche accettare il cambio del batterista o del bassista (non sempre però) e già con la dipartita di Turilli li avevo quasi del tutto abbandonati, ma la voce di Lione, dopo 20 anni nella band no, non si puo sostituire come se niente fosse, è troppo importante. Amen, felice di averli scoperti ai tempi del loro esordio e amato tutti i loro album, ma finisce ufficialmente qui. 1 Non male, non è colpa sua, ma Voli purtroppo non ha ne il timbro ne la "magia" di Fabio nella voce. Visti i mega concertoni della reunion fa un po di tristezza pensare a che livello sarebbero oggi se non si fossero divisi 6 anni fa.