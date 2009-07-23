LIVING COLOUR: a settembre il nuovo disco, ecco i primi dettagli

16/05/17
THE WIZARDS
Full Moon in Scorpio
16/05/17
NARGAROTH
Era of Threnody
19/05/17
FOR MY DEMONS
Close to the Shade
19/05/17
BEASTMAKER
Inside The Skul
19/05/17
THE DEAD DAISIES
Live & Louder
19/05/17
PAPA ROACH
Crooked Teeth
19/05/17
BLACKOSH
Rvouci Vichry
19/05/17
FIRE FROM THE GODS
Narrative Retold
19/05/17
SOLLERTIA
Light
19/05/17
THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA
Amber Galactic
13/05/17
NODE + EXTINCTION + SCREAM 3 DAYS
PADIGLIONE 14 - COLLEGNO (TO)
13/05/17
THE 69 EYES + THE STRIGAS + VLAD IN TEARS
REVOLVER - SAN DONA' DI PIAVE (VE)
13/05/17
MOONSPELL
DAGDA LIVE CLUB - PAVIA
13/05/17
ARGONAUTA FEST
OFFICINE SONORE - VERCELLI
13/05/17
MADE IN HELL FEST
CIRCOLO COLONY - BRESCIA
13/05/17
CROWBAR + DISTRUZIONE
FREAKOUT CLUB - BOLOGNA
13/05/17
BLACK METAL FEST
THE ONE - CASSANO D'ADDA (MI)
13/05/17
METAL ALLIANCE FEST
INDIAN BIKERS MC - FOGGIA
13/05/17
DANGER METAL NIGHT
NEW TRASH DIVISION CLUB - MONTEGRANARO (FM)
13/05/17
TANTANÙ + SYMPHONIA + KIMERA
ROCK HEAT CLUB - AREZZO