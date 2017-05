MARILYN MANSON: aggiunta un'altra data a Torino

Selenia "Stjärna" Marinelli 5 Premesso che anche io lo ritengo finto dopo the golden age però non mi sembra il primo che si crea un personaggio nato per scioccare il pubblico (sopratutto americano in questo caso). Ora non credo che faccia ancora paura qualcuno. Ma non capisco perche si attacchi la sua immagine quando grandi band come w.a.s.p., kiss, alice cooper, molte band black metal e tanti altri hanno fatto lo stesso. Non è neanche vero che verrà ricordato solo per le cover visto che secondo me ha scritto ottimi brani come coma white, dogma e tanti altri. Non siamo parlando di band stile him. Poi ripeto sono il primo che lo reputa finito da un bel po di tempo e che dovrebbe smettere. 4 Concordo con Morlok... un personaggio costruito a tavolino per impressionare le ragazzine e conosciuto per lo più per le cover di altri artisti (ma quante ne ha fatte?). Comunque i primi due album non erano male. 3 Lisa, puoi anche levare il "mi sembra"; che sia un personaggio costruito a tavolino, secondo me è abbastanza evidente. Comunque, devo ammettere che nei primi dischi c'erano dei pezzi ben riusciti; non so se li avesse scritti lui o avesse dietro dei bravi collaboratori. 2 Poteva chiudere tranquillamente la sua carriera nel 98 dopo Mechanical Animals......è diventato la parodia di se stesso da + di un decennio!!! 1 mah..su di lui come artista sono sempre stata combattuta. Mi sembra costruito a tavolino apposta per far discutere, per shokkare, per trasgredire, quando per me di così tanto sconvolgente, non ha nulla. Mi sembra finto e basta, musicalmente non dico che faccia schifo, ma insomma..