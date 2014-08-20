      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Reaching Into Infinity - Album Cover
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

16/05/17
THE WIZARDS
Full Moon in Scorpio

16/05/17
NARGAROTH
Era of Threnody

19/05/17
BEASTMAKER
Inside The Skul

19/05/17
BLACKOSH
Rvouci Vichry

19/05/17
THE DEAD DAISIES
Live & Louder

19/05/17
PAPA ROACH
Crooked Teeth

19/05/17
FOR MY DEMONS
Close to the Shade

19/05/17
SOLLERTIA
Light

19/05/17
FIRE FROM THE GODS
Narrative Retold

19/05/17
THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA
Amber Galactic

CONCERTI

15/05/17
KISS
PALA ALPITOUR - TORINO

15/05/17
JINJER + THE MODERN AGE SLAVERY
ROCK TOWN - CORDENONS (PN)

16/05/17
KISS
UNIPOL ARENA - CASALECCHIO DI RENO (BO)

19/05/17
GRÁ + ARS VENEFICIUM + ASAGRAUM
CIRCOLO COLONY - BRESCIA

20/05/17
OMEN + BAPHOMET`S BLOOD
CIRCUS CLUB - SCANDICCI (FI)

20/05/17
ACCIAIO ITALIANO
ESTRAGON - BOLOGNA

20/05/17
VOLTUMNA + SCREAMING BANSHEE + DISTURBIA
THE DOME - BACOLI (NA)

20/05/17
MECHANICAL GOD CREATION + SOUL RAPE
WANTED PUB - GALLIATE (NO)

26/05/17
SAN METALLO FEST (day 1)
MACERIE - BARACCHE RIBELLI - MOLFETTA (BA)

26/05/17
PERPETUAL FIRE + APEIRON LEGACY
THE OLD JESSE - SARONNO (VA)
DRAGONFORCE: disponibile il video di ''Ashes of the Dawn''
15/05/2017 - 15:45 (69 letture)

RECENSIONI
59
38
65
40
71
ARTICOLI
30/11/2014
Live Report
EPICA + DRAGONFORCE + DAGOBA
Alcatraz, Milano, 24/11/2014
20/08/2014
Intervista
DRAGONFORCE
Evoluzione e Identità
 
ALTRE NOTIZIE
15/05/2017 - 15:45
DRAGONFORCE: disponibile il video di ''Ashes of the Dawn''
26/04/2017 - 19:36
DRAGONFORCE: due date in Italia ad ottobre
12/04/2017 - 18:21
DRAGONFORCE: ascolta la nuova 'Curse of Darkness'
02/04/2017 - 11:37
DRAGONFORCE: nuovo brano ascoltabile in streaming
08/02/2017 - 19:41
DRAGONFORCE: tutti i dettagli di 'Reaching Into Infinity'
07/02/2017 - 07:23
DRAGONFORCE: ecco la copertina del nuovo disco
01/06/2016 - 11:54
DRAGONFORCE: in arrivo una raccolta
13/07/2015 - 10:33
DRAGONFORCE: guarda il video di 'Black Winter Night' estratto dal DVD
24/05/2015 - 11:46
DRAGONFORCE: trailer e copertina del live album
05/05/2015 - 15:47
ROCK `N BOL: annunciati i Dragonforce come headliner per l'ottava edizione
ULTIME NOTIZIE
15/05/2017 - 18:50
EZOO: ascolta un nuovo brano
15/05/2017 - 18:45
LACUNA COIL: guarda il video di You Love Me 'Cause I Hate You
15/05/2017 - 16:22
HATE: guarda un playthrough di un nuovo brano
15/05/2017 - 15:46
SABBATH ASSEMBLY: ascolta in streaming il nuovo disco
15/05/2017 - 15:36
METAL FOR EMERGENCY: dentro i Furor Gallico
15/05/2017 - 15:30
RUNNING DEATH: tutto il nuovo album in streaming
15/05/2017 - 10:29
MARILYN MANSON: aggiunta un'altra data a Torino
14/05/2017 - 20:24
THE TANGENT: svelati i dettagli del nuovo album
14/05/2017 - 14:53
IN THIS MOMENT: guarda il video di 'Oh Lord'
14/05/2017 - 14:43
APPICE: ad ottobre il primo disco dei fratelli Carmine e Vinny
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     