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19/05/17
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Close to the Shade

19/05/17
THE DEAD DAISIES
Live & Louder

19/05/17
PAPA ROACH
Crooked Teeth

19/05/17
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Inside The Skul

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19/05/17
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26/05/17
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18/05/17
OMEN + EXILED ON EARTH + WHISPERZ
JAILBREAK - ROMA

19/05/17
GRÁ + ARS VENEFICIUM + ASAGRAUM
CIRCOLO COLONY - BRESCIA

20/05/17
OMEN + BAPHOMET`S BLOOD
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20/05/17
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20/05/17
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THE DOME - BACOLI (NA)

20/05/17
MECHANICAL GOD CREATION + SOUL RAPE
WANTED PUB - GALLIATE (NO)

20/05/17
METALZONE
CENTRO GIOVANI CA' VAINA - IMOLA

26/05/17
SAN METALLO FEST (day 1)
MACERIE - BARACCHE RIBELLI - MOLFETTA (BA)

26/05/17
PERPETUAL FIRE + APEIRON LEGACY
THE OLD JESSE - SARONNO (VA)

27/05/17
HEAVENFALL + NETHER NOVA
DECIBEL CLUB - MAGENTA (MI)
ENTRAILS: nuovo brano ascoltabile in streaming
16/05/2017 - 22:55 (25 letture)

RECENSIONI
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