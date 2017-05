TEXTURES: annunciano lo scioglimento e il tour d'addio

17/05/2017 - 12:48 (195 letture)



Anna Rosa "annie" Lupo 11 Ps Fabri Fibra non c'entra granché con Fedez, ma probabilmente chi li accosta ha sentito solo i singoli commerciali e non Turbe Giovanili o gli Uomini di Mare 10 Kahwi ascolto metal dal lontano 2003, se non sono djent fanno comunque parte di quel filone prog-core-salcazzo che per me può in buona parte sparire. 9 Basta musica cervellotica e tecno-onanismo sonoro! Vogliamo il vecchio metal semplice, sanguigno e genuino di una volta! A casa nerd e hipster! 8 @Kawhi: e te la appoggio. Chi glielo fa fare di tornare qui e bissare il flop? Perché tanto un flop sarà, suvvia. 7 Un vero peccato, sono stati uno dei migliori e più originali (chi li definisce djent probabilmente fino a non molto tempo fa ascoltava fedez e fabri fibra) della scorsa decade con Drawing Circles e soprattutto Silhouettes, che è uno dei top album degli ultimi 15-20 anni.Hanno patito parecchio gli abbandoni di Kalsbeek e Rietdijk ma Phenotype e Dualism rimangono comunque due buoni dischi. Non passeranno nemmeno dall'italia ma dopo il flop a livello di pubblico del mese scorso al Colony c'era da aspettarselo, il livello dell'audience media italiana è veramente ignobile. 6 @TheSkull: comunque c'è chi fà peggio di questi e si perde anche tempo a recensire questi gruppi "peggiori". Voti che vanno dal 40 al 55 di band (semi-)sconosciute cosa fanno presagire? Noia, confusione, pessima produzione ecc ecc. Certo, a volte sbagliano anche i recensori, ma ultimamente di votacci se ne vedono a fiumi. Ciò supporta la tua tesi: c'è quantità, ma la qualità è cosa rara assai, ma c'è. 5 Meno djent per tutti, evvai 4 Hai ragione Tino, ma dispiace che altri gruppi di merda invece non ne vogliano sapere di levarsi dalle palle!!! Parliamoci chiaro, il nuovo millennio ha portato "quantità" ma non necessariamente "qualità" e purtroppo i lavori di molte band di valore sono stati ignorati in favore di tanta merda di più facile presa, bene o male questo ne è un effetto secondario :\ 3 beh capisco che a un fan possa dispiacere ma non esageriamo, il mondo non finirà se si scioglie un gruppo su 5000. 2 davvero un peccato!!! a me piacciono parecchio. Non capisco perchè non debbano fare uscire il doppio disco se è già pronto.... 1 Ormai è tutto maledettamente allo sbando...