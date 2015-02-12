      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina del disco
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

19/05/17
FOR MY DEMONS
Close to the Shade

19/05/17
THE DEAD DAISIES
Live & Louder

19/05/17
PAPA ROACH
Crooked Teeth

19/05/17
BEASTMAKER
Inside The Skul

19/05/17
BLACKOSH
Rvouci Vichry

19/05/17
THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA
Amber Galactic

19/05/17
FIRE FROM THE GODS
Narrative Retold

19/05/17
SOLLERTIA
Light

25/05/17
SCREAM 3 DAYS
Kolera 666

26/05/17
BRUTALITY
Sea of Ignorance

CONCERTI

18/05/17
OMEN + EXILED ON EARTH + WHISPERZ
JAILBREAK - ROMA

19/05/17
GRÁ + ARS VENEFICIUM + ASAGRAUM
CIRCOLO COLONY - BRESCIA

20/05/17
OMEN + BAPHOMET`S BLOOD
CIRCUS CLUB - SCANDICCI (FI)

20/05/17
ACCIAIO ITALIANO
ESTRAGON - BOLOGNA

20/05/17
VOLTUMNA + SCREAMING BANSHEE + DISTURBIA
THE DOME - BACOLI (NA)

20/05/17
MECHANICAL GOD CREATION + SOUL RAPE
WANTED PUB - GALLIATE (NO)

20/05/17
METALZONE
CENTRO GIOVANI CA' VAINA - IMOLA

26/05/17
SAN METALLO FEST (day 1)
MACERIE - BARACCHE RIBELLI - MOLFETTA (BA)

26/05/17
PERPETUAL FIRE + APEIRON LEGACY
THE OLD JESSE - SARONNO (VA)

27/05/17
HEAVENFALL + NETHER NOVA
DECIBEL CLUB - MAGENTA (MI)
DER WEG EINER FREIHEIT: online un nuovo brano
17/05/2017 - 17:02 (39 letture)

ALTRE NOTIZIE
17/05/2017 - 17:02
DER WEG EINER FREIHEIT: online un nuovo brano
09/05/2017 - 11:10
DER WEG EINER FREIHEIT: svelati i dettagli del nuovo disco
07/03/2017 - 19:30
DER WEG EINER FREIHEIT: ufficializzato il nuovo bassista
18/07/2016 - 19:56
EINDHOVEN METAL MEETING: dentro Bölzer, Der Weg Einer Freiheit e Watain
12/04/2016 - 12:14
DER WEG EINER FREIHEIT: intero concerto disponibile online
04/11/2015 - 10:56
DER WEG EINER FREIHEIT: disponibile un nuovo video
17/03/2015 - 21:46
DER WEG EINER FREIHEIT: tutto il nuovo disco ascoltabile in streaming
03/03/2015 - 20:28
DER WEG EINER FREIHEIT: ascolta una nuova traccia da Soundcloud
24/02/2015 - 10:22
DOWNFALL OF GAIA: a Milano ad aprile con i Der Weg Einer Freiheit
12/02/2015 - 16:35
DER WEG EINER FREIHEIT: i dettagli dell'album e un'anteprima, una data a Milano
ULTIME NOTIZIE
17/05/2017 - 18:16
DYING FETUS: ascolta il brano ''Panic Amongst The Herd''
17/05/2017 - 18:13
BODY COUNT: ecco un nuovo video
17/05/2017 - 17:57
BYZANTINE: i dettagli del nuovo album, guarda un nuovo video
17/05/2017 - 16:41
COLONY OPEN AIR: annunciati i Sacred Reich
17/05/2017 - 16:25
RAVEN: Joe Hasselvander salterà le prossime date
17/05/2017 - 16:12
ABHORRENT DECIMATION: a fine luglio il secondo disco, ecco i dettagli
17/05/2017 - 15:50
THE FERRYMEN: ascolta un altro brano
17/05/2017 - 14:47
METAL COVENANT NIGHT: il 24 giugno a Bergamo con AxeVyper e altri
17/05/2017 - 14:29
DISSONANCE FESTIVAL: confermati altri gruppi
17/05/2017 - 12:48
TEXTURES: annunciano lo scioglimento e il tour d'addio
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     