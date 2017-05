CHRIS CORNELL: morto improvvisamente all'età di 52 anni

Discutine con noi sul FORUM Selenia "Stjärna" Marinelli 85 Brutto giorno per la musica, pur non amando il genere la sua genialità è stata indiscutibile. RIP 84 Pare sia suicidio 83 Pazzesco, avevo da poco acquistato le ristampe !! 82 E' la vita. 81 Non ci credevo nemmeno io, mi rifiutavo di credere che uno dei miei singer preferiti non ci sia piu. Say Hello 2 Heaven, Chris! 80 Ho letto che sospettano un suicidio...spero non sia vero, Chris...RIP 79 Ciao Chris, riposa in pace. E' davvero così importante sapere di eventuali dipendenze? Domani sarebbe cambiato qualcosa se fosse stato investito da un'auto piuttosto che schiacciato da un tour bus? NO. Abbiamo perso una voce e soprattutto un autore straordinari. Le strofe di poesia che ha saputo adagiare ad altezze incredibili accompagnandole con la sua voce rimangono indelebili nella storia del rock e della musica e non solo. Chris era un poeta, maledetto forse, come tutti i migliori... say hello to heaven 78 Quando ho letto la notizia non ci volevo credere!!!! Riposa in pace mititco Chris. Adesso mi ascolto in tuo onore Ultramega OK 77 Oh porca zozza....anni orribili per la musica questi ultimi 4-5. Ho avuto la fortuna di vederti dal vivo con i tuoi Soundgarden all'apice della vostra carriera (durante il tour di 'Superunknown') e con gli Audioslave a Bologna. Grazie di tutto. 76 @Make Metal Great Again, sì anche il mio commento viene proprio d'impulso, non volevo fare la morale a nessuno... È che questa notizia mi ha colpita molto, certe persone ti sembra di conoscerle anche se non le hai mai incontrate e magari non le ascolti neppure 75 quoto absynthe, un gigante, comunque ci sono voci che parlano anche di suicidio. 74 Preciso che il mio era uno sfogo derivante dalla tristezza e dalla frustrazione per la scomparsa di un uomo e un artista talentuoso che ha contribuito a segnare un'epoca. Rileggendo il mio commento mi rendo conto che non si capiva questo aspetto. La vita può essere stronza ma è pur sempre l'unica che abbiamo, e mi incazzo quando la gente la spreca, vittima di turbe, depressioni e altre forme di malessere che spesso sono o la causa o la conseguenza dell'abuso di certe sostanze. 73 condivido appieno i commenti del mio omonimo, anche se molto più giovane di me !! 72 Sono letteralmente distrutto dalla notizia. Mi auguro che in molti leggano finalmente fra le righe di Like A Stone... Oggi, oltre che a fare più male, mette i brividi. Paroliere ambiguo. Interprete assurdo (anche quando non in forma vocale smagliante). In pratica un cantautore che il rock si sognerà per anni e anni a venire... Ripeto, sono distrutto. Nessuno, neppure lui stesso, può immaginare cosa abbiano significato in certi momenti le sue parole per me. Gli volevo bene perché gli devo molto. Ed è un debito che non si estinguerà mai... 71 Nella vita e nella crescita dei ragazzi negli anni 90 la musica aveva un ruolo importante. In questi anni disgraziati e' stata ridotta a sottofondo per abominevoli talent show o inutili sale d'aspetto. Per quelli della mia generazione, le cui preferenze si sono compiutamente formate in quel periodo, la voce di Cornell stabiliva un livello oltre il quale era molto difficile andare. Persone che hanno fatto della musica un'arte nobile e rispettata, non un prodotto plastificato e senz'anima da gettare nel cesso dopo 2 ascolti. Al di là dei generi, un cantante che ha lasciato un segno tangibile. Ciao Chris, ci mancherai molto. 70 giacomo sì alcolismo cronico in più aveva fatto uso di cocaina per anni (come tom araya) poi non so se si era ripulito ma comunque da certe dipendenze non ne esci mai del tutto 69 Jesus Christ Pose a Torino nel 1992... brividi...r.i.p. 68 Che cazzo. Leggo la notizia della sua morte improvvisa quando fino a due minuti prima mi stavo ascoltando Wide Awake. Una voce unica, inimitabile, una grande perdita. Non aggiungo altro. R.I.P. 67 @Giaxomo, sì purtroppo era alcolizzato e se non erro è morto di cirrosi epatica 66 65 @Make Metal Great Again, non trovo giusto parlare così senza sapere niente sulle cause del decesso, e x morire basta anche un infarto! Nel rock ci sono tanti che hanno abusato e sono arzilli vecchietti. @tino, sì purtroppo sì, nel2003 è stato anche in rehab, principalmente x abuso di alcool, che io sappia. Ne parlava in diverse interviste 64 @tino: scusate se mi intrometto, ma Hanneman aveva dipendenze prima di morire? Dal 2000 in poi diciamo, se devo prendere un arco temporale di riferimento. 63 scusate ma non pensavo che cornell avesse delle dipendenze, se qualcuno sa qualcosa è pregato di farmelo sapere, veramente. A vederlo così, tonico, giovanile, atletico, sembrava in forma smagliante, una specie di steve harris. Non mi ha mai dato l'impressione di essere uno che si sballava tipo ad esempio jeff hanneman. Aspettiamo comunque dati più certi. Comunque la sua eredità rimane in mano a jerry cantrell che è riuscito a riportare ad alti livelli i suoi aic ed ancora ci fa respirare l'atmosfera degli anni 90. Spero comunque che i tre rimasti continuino a fare altra musica, magari con un altra band, perchè sono grandissimi musicisti, quando sono assieme.nonostante comunque la maggior parte dei pezzi dei soundgarden portasse la firma di cornell 62 Make Metal Greatt Again, sarà che si coglie quel che si semina, ma tante volte si muore anche se si mangiano le verdurine al vapore e si beve l'acquetta naturale. Magari usciva a portare a spasso il cane e lo investivano sulle strisce pedonali. 61 Gli ultimi tre anni hanno dato tante gioie dal punto di vista musicale ma purtroppo anche molte tragedie. A 52 anni hai ancora 1/3 della tua vita da vivere... Incredibile, mi accodo ai commenti di condoglianze. 60 Grande Max al commento n.50. Rip immenso Chris... 59 @Make Metal Greatt Again. Certo il fatto che le cause siano sconosciute farebbero pensare anche alla pista droga,tuttavia da quello che si sa aveva smesso dopo le difficoltà durante la produzione di Out of Exile e da lì aveva smesso. Ora non so se negli ultimi anni avesse ripreso ma dal momento che ancora la causa di decesso è sconosciuta io aspetterei accertamenti medici o autopsie prima di giungere a conclusioni certe. 58 Rip. 57 RIP. 56 Mi spiace un casino, saputa da Rai News, notizia tristisssima, voce particolare ma espressiva ed emozionantissima, veramente dispiaciuto. R.I.P. 55 Mah..non so se facesse uso di droga, sbagliatissimo è vero..resta il fatto che è una tragedia comunque, per lui e soprattutto per la sua famiglia. 54 Ci sono rimasta malissimo, questa proprio non me la sarei mai aspettata. Anche lui troppo giovane. 53 Già pian piano stiamo rimanendo senza "icone"del rock/metal putroppo.... All'inizio del 2000 è finito un po' tutto,ora si rifa'quanto fatto negli anni '80/90 ma a mio avviso alle nuove leve (tutte musicalmente preparatissime) mancano le canzoni memorabili.... La massa invece ha i suoi fedez da venerare (come nei ''90 aveva gli 883 o negli '80 i louis miguel di turno). 52 Ma a darsi una regolata per certi vizi, non ci pensa nessuno? Non dico di convertirsi in massa allo streight edge, ma utilizzare il solito, vecchio buon senso, quel discrimine istintitvo che tiene la persona ragionevole entro i tracciati della salubrità, non sarebbe meglio di crepare giovani? Certo, dispiace per il lutto, ma a si coglie quel che si semina. I peggiori sono quelli che dicono che senza sballo non c'è ispirazione... vorrei dire che gli anni 60-70 sono finiti. 51 Notizia che pesa come un macigno, di quelle che ti fanno stare veramente male. Ho letto i post di tanti miei coetanei (o giù di lì, io sono un '79) cresciuti negli anni 90 e l'importanza di un personaggio come Chris Cornell (e Cobain e Staley, soprattutto Staley per quanto mi rigaurda) ha avuto negli anni della nostra presa di coscienza musicale è incalcolabile. E siccome poi, grazie alla musica, ti trovi a provare verso di loro un sentimento di affetto sincero, diventa veramente impossibile accettare un avvenimento del genere, il tutto peggiorato dal fatto che fosse completamente inaspettata. Sarebbe stato bello continuare a crescere per poi invecchiare insieme. Ora come ora non riuscirei ad ascoltare un suo CD, avrebbe l'effetto terapeutico opposto. Ci mancherai, ti vogliamo bene amico! 50 InvictuSteele, i ragazzi di oggi tra qualche anno si ritroveranno senza miti, senza lavoro, senza capacità e senza idee perchè oggi siamo circondati dal vuoto. solo che dopo aver svuotato tutto o si muore o si ricomancia riempiendo questo vuoto con qualcosa di importante che ci motivi. è per questo che pur disprezzando la società moderna sono contento che tutto si stia sfasciando molto più in fretta di qualsiasi previsione: significa che se una rinascita sociale è possibile forse faccio a tempo a viverla pure io (che in fondo ho solo 35 anni). io non credo nelle cazzate newage, semplicemente da sempre si alternano alti e bassi nella società, ed oggi umanamente possiamo dire che abbiamo già abbondantemente raschiato il fondo del barile. 49 Ma dioffà.... 48 Cobain lutto della mia vita, Scott Weiland altra batosta per me incredibile, Layne Staley perdita incolmabile. Ora Cornell, non la mia voce preferita del "grunge", ma simbolo di una delle più grandi rock band degli ultimi 30 anni. Robe da non credere, di quel movimento sembra che nessuno debba morire di vecchiaia. Riposa in pace e canta assieme agli altri 3 e altri ancora, Chris... 47 Un altro capitolo della mia vita si chiude. Sempre amato tutto di Chris, dai Soundgarden ai Temple of The Dog agli Audioslave...un mito generazionale. Col cuore a pezzi metterò su Euphoria Morning e lo ricorderò, ripercorrendo la mia burrascosa ma stupenda adolescenza, profondamente segnata dalla sua musica e dalla sua immortale voce. Riposa in pace mito. 46 Max hai ragione, ciò che importa non è il genere suonato ma è cosa si ha da dire. Ogni genere ha un ciclo di vita determinato, poi si spegne, si rivoluziona, si modifica per mantenersi in vita. Il rock è magnifico per questo, perché ha migliaia di sfumature e influenze. Non ho mai capito tutto questo astio nei confronti del grunge, che alla fine è hard rock, o meglio una sua sottocategoria così come lo sono il glam, l'AOR, il class, lo Street ecc.. fatto sta che è forse l'ultimo movimento rock rivoluzionario che ha scosso il mondo e ha conquistato milioni di ragazzi nel mondo. Parlando di cifre milionarie, dischi venduti a palate e passaggi in tv-radio, dopo il successo del grunge, la sua ascesa e la sua discesa, c'è stato il ritorno del power metal alla fine degli anni 90 che ha smosso qualcosa, seppur in maniera molto minore... poi il nulla assoluto a livello commerciale (inteso come di successo commerciale, anche perché poi è esploso internet e sappiamo tutti che la musica è andata a puttane). Ma gli anni 90 sono stati gli ultimi a generare idoli e relativi seguaci, un pubblico attento e partecipe. Oggi è tutto diverso, non c'è più nulla, i ragazzi, che sono il motore di tutto, seguono i ritardati in tv, le mode insulse e vuote e stanno bene così. 45 No non ci credo...terribile cazz,era uno dei miei cantanti preferiti 44 Orribile notizia, sono davvero triste.. 43 i fenomeni mediatici di oggi tra una decina d'anni (pure meno...) non se li inculerà più nessuno, è sempre stato così e sempre lo sarà. sopravviverà solo chi ha davvero qualcosa da dire. al momento il mercato si sta saturando, ma di un grande vuoto, una volta raggiunto il punto di rottura si assisterà nuovamente a quello che è seuccesso per tutti gli altri generi, e più velocemente si satura il mercato e prima ìarriveremo ad una nuova "rivoluzione" musicale. il più celebre di questi fenomeni è legato anche a Cornell, il Grunge che ha ucciso l'Hair Metal: per fortuna è successo. io adoro l'Hair Metal e pure il Glam ma si era arrivati al punto in cui il contratto discografico era legato solo al taglio di capelli ed al colore degli spandex, stava uscendo una quantità tale di cacca che quando finalmente il Grunge riportò tutti con i piedi per terra molti si fecero "male"... poi toccò pure al Grunge, ma come possiamo vedere i grandi artisti rimangono. dispiace per Cornell, non ho mai approfondito la conoscenza dei Soundgarden e conosco solo Blackhole Sun, che comunque mi piace molto. 42 I miti da seguire un domani sono gli sfigati di oggi, come lo erano i portabandiera depressi del grunge o i nerd di inizio anni '90 (nei miei ambiti di interesse, per voi potrebbe essere altro). O come tanti soggetti delle decadi passate che se trapiantati e nati nel 2017 sarebbero peggio di un fedez qualunque. E' il tempo iil fattore determinante qua. E' proprio vero che ogni epoca vede se stessa come l'ultima. 41 Mi dispiace moltissimo per l'uomo e per la bellissima voce che aveva, calda ed espressiva come pochi al mondo, anche se per i miei gusti personali il grunge non l'ho mai sopportato. Ma lui credo che debba essere considerato un grande che va aldilà dei generi e gusti musicali, che avrebbe potuto cantare qualsiasi cosa. R.I.P. 40 giusto invictus, però gli chef sono dei grandi...antonino uber alles 39 D'accordo con Invictus. R.i.p 38 InvictuSteele hai ragione, è proprio così. Mi pare soprattutto che oggi manchi la poesia vera che il 'grunge' e altri artisti hanno espresso negli anni 90. Una poesia profonda che arrivava dal cuore dell'America, che partendo dai campi di cotone ha attraversato tutto il 900 ed è mutata, rimanendo sempre profonda e universale. Adesso però c'è Instagram! 37 Notizia terribile...che dire....say hello 2 heaven 36 Hai proprio ragione InvictuSteele. 35 Tra qualche anno il mondo non avrà più miti da seguire, ci sarà un vuoto culturale incredibile. Oggi i ragazzini idolatrano i deficienti come gli youtuber, i tronisti, gli chef che dicono cazzate, tutte persone inutili che sono anti-cultura. Più invecchio e più mi rendo conto che gli anni 90 sono stati gli ultimi che hanno creato miti veri, artisti che aveva qualcosa da dire e che lo dicevano a milioni di persone. Oggi la cultura e l'arte sono underground, sono amareggiato. Sono cresciuto con i Soundgarden, ero ragazzino quando presi i loro album ed erano all'apice del successo. 34 RIP...tristezza ..grandissima voce...ci mancherà! 33 Notizia pessima, veramente pessima ... Una delle Voci più 'espressive', per me. Grazie per la tua musica: RIP, Chris. 32 cazzo che perdita! E no cazzo dai...noooo! Spero in una bufala....ma se così non fosse....cazzo che perdita! 31 ma porc.... 30 Mi spiace, grande voce, anche se non ascoltavo spesso la sua musica.. 29 r.i.p. 28 Non ho parole....RIP 27 Non ho parole, sono sconvolto 26 Pare sia vero, la cosa strana è che qualche giorno fa si era sparsa la notizia della sua morte, poi smentita. E poi è morto davvero, dopo un concerto a Detroit. Almeno stando a Repubblica. 25 Letteralmente shocckato........nno ci posso credere.... 24 Senza parole...muore un grande, e, come dice giustamente Masterburner, se ne va un altro pezzo del nostro mondo, della nostra gioventù.. 23 uno dei due gruppi di seattle che mi siano mai veramente piaciuti. Grandissimo artista. mi mancherà. RIP 22 proprio ieri ascoltavo scream... la musica ha perso un grande pezzo,mi dispiace tantissimo 21 Notizia che mi fa un male cane... La voce di Chris mi accompagna da ragazzino, sono tristissimo. 20 non so più a chi credere....... 19 "News of singer Chris Cornell’s death spread quickly earlier this week causing concern among fans across the world. However the May 2017 report has now been confirmed as a complete hoax and just the latest in a string of fake celebrity death reports. Thankfully, Soundgarden frontman is alive and well." 18 oggi è un giorno difficile da sopportare. Un grande artista, la sua musica è immortale e rimarrà per sempre. 17 un pò alla volta il nostro mondo scompare. RIP Chris. 16 Vi prego ditemi che è una bufala......R.I.P. 15 Nooo che notizia orribile!!!!! 52 anni!!!! Quando molti iniziano una seconda fase della vita serena!!! oggi è un giorno difficile da sopportare. Un grande artista, la sua musica è immortale e rimarrà per sempre. Soundgarden li ho sempre reputati i migliori della scena "grunge",insieme agli Alice e ai PJ mi piacevano tantissimo. R.I.P. Chris.... 9 Porca troia...ma che caxxo...Tranne i primo audioslave e primo Soundgarden non era di certo la mia musica. Ma cavolo quanto mi dispiace..Un grande personaggio comunque. Che cazz hai combinato Cris...Resta in pace. 8 Da non crederci 7 Non so che dire. 6 ...terribile, mi dispiace tantissimo... insieme a vedder la miglior voce prodotta da quel movimento.. 5 MA PORCODDDD*************** NOOOOO!!!!!Ma è una vera maledizione, Cornell andato,Stanley andato, Weiland andato, Cobain andato, ora rimane solo Eddie Vedder che secondo me dovrebbe quanto meno toccarsi i maroni 4 Ecco, questa è una morte che mi colpisce proprio duro. Gli anni '90 sono stati "il mio decennio" di crescita musicale e lui è stato uno dei protagonisti del decennio. Uno dei pochissimi degli ultimi 30 anni a poter stare a fianco ai fuoriclasse degli anni '70. 3 Incredibile. Riposa in pace grandissimo. 2 Ma stiamo scherzando?????????????? Non ci credo.....non ho parole... 1 Sono distrutto. E' un idolo per me. Ti voglio bene Chris suonerò la tua musica per giorni interi