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19/05/17
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Close to the Shade

19/05/17
THE DEAD DAISIES
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19/05/17
PAPA ROACH
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19/05/17
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19/05/17
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19/05/17
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19/05/17
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19/05/17
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25/05/17
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26/05/17
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Sea of Ignorance

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18/05/17
OMEN + EXILED ON EARTH + WHISPERZ
JAILBREAK - ROMA

19/05/17
GRÁ + ARS VENEFICIUM + ASAGRAUM
CIRCOLO COLONY - BRESCIA

20/05/17
OMEN + BAPHOMET`S BLOOD
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20/05/17
ACCIAIO ITALIANO
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20/05/17
VOLTUMNA + SCREAMING BANSHEE + DISTURBIA
THE DOME - BACOLI (NA)

20/05/17
MECHANICAL GOD CREATION + SOUL RAPE
WANTED PUB - GALLIATE (NO)

20/05/17
METALZONE
CENTRO GIOVANI CA' VAINA - IMOLA

21/05/17
HARDLINE + HUNGRY HEART + MR. RIOT
CIRCOLO COLONY - BRESCIA

26/05/17
SAN METALLO FEST (day 1)
MACERIE - BARACCHE RIBELLI - MOLFETTA (BA)

26/05/17
PERPETUAL FIRE + APEIRON LEGACY
THE OLD JESSE - SARONNO (VA)
INGLORIOUS: guarda il video di ''Taking the Blame''
18/05/2017 - 11:38 (41 letture)

Metal Shock
Giovedì 18 Maggio 2017, 16.39.45
1
Che band, spettacolo puro!!!!!!
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