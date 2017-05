LEPROUS: annunciato il nuovo album, una data in Italia

Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 4 Io li ho sempre amati follemente, ma già l' ultimo album in parte non mi ha convinto. Non tanto (o non solo) per la svolta stilistica, quanto perchè a fianco di alcuni pezzi meravigliosi ce ne sono altri che sono a mani basse i meno ispirati della loro carriera. E leggendo il loro ultimo comunicato obiettivamente sono un po' timoroso 3 Voglio vedere dove arriveranno dopo un disco splendido come The Congregation. 2 Chissà come sono arrivati a questo titolo... E se la memoria non m'inganna, "malina" significa "lampone" in polaccoChissà come sono arrivati a questo titolo... 1 mah, chissà. certo la copertina ricorda quella di kocytean dei katatonia.