DGM: guarda un nuovo estratto dal DVD live

18/05/2017 - 16:59 (45 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 2 Non potete capire quanto amo questa band, solo amore per la loro musica. 1 Strepitosi...secondo me dal vivo guadagnano moltissimo (pur avendo molto rivalutato l'ultimo album), inoltre Basile è più sporco e graffiante, meno "perfettino" rispetto ai dischi in studio. Qui perdono quella eccessiva freddezza che me li aveva fatti un po venire a noia negli ultimi due dischi, seppur validissimi. Complimenti ragazzi!!!! Orgoglio italiano