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19/05/17
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20/05/17
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20/05/17
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26/05/17
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26/05/17
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26/05/17
KALEDON + SETANERA + TIMESTORM
JAILBREAK LIVE CLUB - ROMA
UNAUSSPRECHLICHEN KULTEN: nuovo brano ascoltabile in streaming
18/05/2017 - 18:31 (51 letture)

Thrash Till' Death
Giovedì 18 Maggio 2017, 18.44.51
1
Buon pezzo, per me migliore del primo. La voce mi ricorda vagamente quella di Frank Mullen
RECENSIONI
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07/09/2014
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UNAUSSPRECHLICHEN KULTEN + ZOMBIEFICATION + INCARCERATION
BLUE ROSE SALOON, BRESSO (MI) - 02/09/14
 
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