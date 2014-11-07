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19/05/17
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26/05/17
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26/05/17
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26/05/17
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JAILBREAK LIVE CLUB - ROMA
PRONG: nuovi dettagli sul prossimo disco
18/05/2017 - 20:40 (42 letture)

RECENSIONI
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23/11/2016
Live Report
BATTLE OF THE BAYS EUROPEAN TOUR: OBITUARY + EXODUS + PRONG + KING PARROT
Zona Roveri Music Factory, Bologna (BO), 19/11/2016
 
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