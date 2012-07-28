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20/05/17
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26/05/17
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26/05/17
KALEDON + SETANERA + TIMESTORM
JAILBREAK LIVE CLUB - ROMA
TANKARD: il video di ''One Foot In The Grave''
19/05/2017 - 14:02 (58 letture)

LAMBRUSCORE
Venerdì 19 Maggio 2017, 19.27.46
2
Gruppo che su disco mi ha stufato da un bel po', specialmente per la voce poco aggressiva del buon Gerre. Spero di rivederli live ,comunque.
lisablack
Venerdì 19 Maggio 2017, 19.19.18
1
Da comprare al volo, senza esitazione alcuna!
RECENSIONI
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