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19/05/17
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20/05/17
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20/05/17
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20/05/17
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20/05/17
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20/05/17
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26/05/17
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MACERIE - BARACCHE RIBELLI - MOLFETTA (BA)

26/05/17
PERPETUAL FIRE + APEIRON LEGACY
THE OLD JESSE - SARONNO (VA)

26/05/17
KALEDON + SETANERA + TIMESTORM
JAILBREAK LIVE CLUB - ROMA
RHAPSODY OF FIRE: online la nuova versione di ''Knightrider of doom'
19/05/2017 - 17:04 (104 letture)

Ciaone's Rhapsody
Venerdì 19 Maggio 2017, 19.28.40
1
Sembra la cover Rhapsody del paninaro sotto casa.A parte gli scherzi sembra una canzone completamente svuotata della sua anima.
RECENSIONI
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05/03/2011
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Roma/Milano, Atlantico/Alcatraz, 26-28/02/2011
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