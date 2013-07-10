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19/05/17
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19/05/17
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19/05/17
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20/05/17
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20/05/17
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20/05/17
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20/05/17
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20/05/17
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21/05/17
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26/05/17
SAN METALLO FEST (day 1)
MACERIE - BARACCHE RIBELLI - MOLFETTA (BA)

26/05/17
PERPETUAL FIRE + APEIRON LEGACY
THE OLD JESSE - SARONNO (VA)

26/05/17
KALEDON + SETANERA + TIMESTORM
JAILBREAK LIVE CLUB - ROMA
STEVEN WILSON: il video ufficiale di ''Pariah''
19/05/2017 - 18:36 (45 letture)

RECENSIONI
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ARTICOLI
28/09/2015
Live Report
STEVEN WILSON
Auditorium della Conciliazione, Roma (RM) , 22/09/2015
10/07/2013
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Auditorium Parco della Musica - Sala Sinopoli, Roma, 04/07/2013
 
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