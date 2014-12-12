      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Gunmen
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

25/05/17
SCREAM 3 DAYS
Kolera 666

26/05/17
BRUTALITY
Sea of Ignorance

26/05/17
DREAM EVIL
SIX

26/05/17
FIGURE OF SIX
Welcome to the Freak Show

26/05/17
SUNKEN
Departure

26/05/17
BLACK PHANTOM
Better Beware

31/05/17
ACHERONTAS
Amarta (Formulas of Reptilian Unification II)

02/06/17
PRIMAL FEAR
Angels Of Mercy - Live In Germany

02/06/17
TANKARD
One Foot in the Grave

02/06/17
FLOGGING MOLLY
Life is Good

CONCERTI

20/05/17
OMEN + BAPHOMET`S BLOOD
CIRCUS CLUB - SCANDICCI (FI)

20/05/17
ACCIAIO ITALIANO
ESTRAGON - BOLOGNA

20/05/17
VOLTUMNA + SCREAMING BANSHEE + DISTURBIA
THE DOME - BACOLI (NA)

20/05/17
MECHANICAL GOD CREATION + SOUL RAPE
WANTED PUB - GALLIATE (NO)

20/05/17
METALZONE
CENTRO GIOVANI CA' VAINA - IMOLA

21/05/17
HARDLINE + HUNGRY HEART + MR. RIOT
CIRCOLO COLONY - BRESCIA

26/05/17
SAN METALLO FEST (day 1)
MACERIE - BARACCHE RIBELLI - MOLFETTA (BA)

26/05/17
PERPETUAL FIRE + APEIRON LEGACY
THE OLD JESSE - SARONNO (VA)

26/05/17
KALEDON + SETANERA + TIMESTORM
JAILBREAK LIVE CLUB - ROMA

27/05/17
HEAVENFALL + NETHER NOVA
DECIBEL CLUB - MAGENTA (MI)
ORDEN OGAN: ecco un nuovo video
19/05/2017 - 20:27 (38 letture)

RECENSIONI
60
s.v.
ALTRE NOTIZIE
19/05/2017 - 20:27
ORDEN OGAN: ecco un nuovo video
12/04/2017 - 10:20
ORDEN OGAN: a luglio il nuovo disco
21/07/2016 - 11:08
WINTER DAYS OF METAL: dentro Flotsam and Jetsam e Orden Ogan
31/03/2016 - 12:07
ORDEN OGAN: annullata la data di questa sera a Brescia
26/02/2016 - 11:42
ALMANAC: sostituiranno i Mystic Prophecy nel tour con gli Orden Ogan
25/02/2016 - 09:50
MYSTIC PROPHECY: cancellano il loro tour con gli Orden Ogan
11/02/2016 - 10:17
ORDEN OGAN: i dettagli del CD/DVD 'The Book of Ogan' in uscita a marzo
10/11/2015 - 10:29
ORDEN OGAN: live a Brescia a marzo
13/01/2015 - 17:24
ORDEN OGAN: ecco il nuovo lyric video
12/12/2014 - 09:46
ORDEN OGAN: guarda il video del singolo 'F.E.V.E.R.'
ULTIME NOTIZIE
19/05/2017 - 23:25
AVATARIUM: guarda il nuovo video
19/05/2017 - 23:17
RUSSKAJA: ad agosto il nuovo disco, ecco i dettagli
19/05/2017 - 23:09
M.O.D.: ascolta la titletrack del nuovo disco
19/05/2017 - 20:52
CELLAR DARLING: online il video di ''Black Moon''
19/05/2017 - 20:30
SANCTUARY: Attila Vörös entra a far parte del gruppo
19/05/2017 - 18:36
STEVEN WILSON: il video ufficiale di ''Pariah''
19/05/2017 - 17:29
OHRENFEINDT: disponibile il lyric video di ''König und Rebell''
19/05/2017 - 17:22
SECRET SPHERE: online il lyric video di ''Courage''
19/05/2017 - 17:17
DAWN OF DISEASE: ascolta la nuova ''Perimortal''
19/05/2017 - 17:09
NITROGODS: guarda il video di ''Boogeyman''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     