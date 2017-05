RAINBOW: due nuovi singoli in uscita la prossima settimana

20/05/2017 - 18:54 (105 letture)



Selenia "Stjärna" Marinelli 7 Per me si che è pentito fortemente, questa è la sua vera indole, la sua vera passione, per questa musica è nato e con questa vuole andare al creatore, gli anni passati a fare musica insieme alla moglie sono stati un castraggio forzato, troppo tempo prezioso perduto, che non tornerà più, ma è ancora in tempo per farci sognare ancora, continuo a sperare in un eventuale album strappaapplausi che solo i grandi come lui sanno dare anche ad una certa età. Curioso al massimo per Land of The Hope and Glory.. 6 Mulo e chi ha parlato di prendere ordini. Cmq si chiama "senno di poi" non per caso. Magari a posteriori avrà valutato il 20 anni di musica rinascimentale in modo diverso rispetto a quando vi si è avvicinato, chi lo sa. 5 Grande infinito maestro, antipatico come pochi, ma assolutamente genio... 4 Pentito non direi,probabilmente x vent'anni ha avuto voglia di far musica con l'acustica,ci può stare dopotrent'anni a fare hard rock avere voglia di fare altro...Ora ha di nuovo voglia di rock ed è tornato,nn è uno che prende ordini dagli altri (moglie inclusa) il Maestro. 3 Chissà se col senno di poi Blackmore si sia pentito di tutti gli anni trascorsi a far musica con la sua signora. Vediamo cosa ha partorito, speriamo non sia fuori tempo massimo. 2 Interessante,molto.Son curioso di sentire cosa si è inventato il maestro al ritorno all'elettrica dopo oltre vent'anni... 1 Potrebbe essere l'occasione del Riscatto e restituirci il Ritchie che tutti conosciamo