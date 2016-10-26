SOLLERTIA: tutto 'Light' ascoltabile in streaming

25/05/17
SCREAM 3 DAYS
Kolera 666
26/05/17
BRUTALITY
Sea of Ignorance
26/05/17
DREAM EVIL
SIX
26/05/17
FIGURE OF SIX
Welcome to the Freak Show
26/05/17
SUNKEN
Departure
26/05/17
BLACK PHANTOM
Better Beware
31/05/17
ACHERONTAS
Amarta (Formulas of Reptilian Unification II)
02/06/17
PRIMAL FEAR
Angels Of Mercy - Live In Germany
02/06/17
TANKARD
One Foot in the Grave
02/06/17
FLOGGING MOLLY
Life is Good
21/05/17
HARDLINE + HUNGRY HEART + MR. RIOT
CIRCOLO COLONY - BRESCIA
26/05/17
SAN METALLO FEST (day 1)
MACERIE - BARACCHE RIBELLI - MOLFETTA (BA)
26/05/17
PERPETUAL FIRE + APEIRON LEGACY
THE OLD JESSE - SARONNO (VA)
26/05/17
KALEDON + SETANERA + TIMESTORM
JAILBREAK LIVE CLUB - ROMA
27/05/17
HEAVENFALL + NETHER NOVA
DECIBEL CLUB - MAGENTA (MI)
27/05/17
SAN METALLO FEST (day 2)
MACERIE - BARACCHE RIBELLI - MOLFETTA (BA)
27/05/17
NECRODEATH + guests
THE ONE - CASSANO D'ADDA (MI)
31/05/17
SORDAL
COHEN - VERONA
01/06/17
TOXICROSE + JUNKIE DILDOZ
CIRCOLO SUPERNOVA - SUORO SUL TRASIMENO (PG)
01/06/17
KYNESIS + WOWS
PROGETTO MAYHEM - TORINO