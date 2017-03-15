DODSENGEL: tutto il nuovo disco ascoltabile in streaming

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MACERIE - BARACCHE RIBELLI - MOLFETTA (BA)

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TOXICROSE + JUNKIE DILDOZ
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22/05/2017 - 10:41 (47 letture)

Luca
Lunedì 22 Maggio 2017, 17.46.17
1
Una lenta discesa agli inferi.. questi sono gruppi che masticano black metal, non certo act merdosi che hanno bisogno di un orchestra altrimenti la loro musica sarebbe insignificante
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