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26/05/17
SAN METALLO FEST (day 1)
MACERIE - BARACCHE RIBELLI - MOLFETTA (BA)

26/05/17
PERPETUAL FIRE + APEIRON LEGACY
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26/05/17
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27/05/17
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27/05/17
SAN METALLO FEST (day 2)
MACERIE - BARACCHE RIBELLI - MOLFETTA (BA)

27/05/17
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31/05/17
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COHEN - VERONA

01/06/17
TOXICROSE + JUNKIE DILDOZ
CIRCOLO SUPERNOVA - SUORO SUL TRASIMENO (PG)

01/06/17
KYNESIS + WOWS
PROGETTO MAYHEM - TORINO

02/06/17
TOXICROSE + JUNKIE DILDOZ
BLUE ROSE SALOON - BRESSO (MI)
SCUM: pubblicata la clip di ''Sons Of Hatred''
22/05/2017 - 11:26 (59 letture)

Nome
Lunedì 22 Maggio 2017, 17.54.21
1
Scarsi e inutili, come gran parte dei gruppetti che pubblica quell'etichetta, e a cui possono leccare il culo in pseudo-recensioni giusto le Sonia Giomarelli di turno e simili, per il motivo solito nel 90% dei casi, cioè che hanno regalato il cd...
RECENSIONI
80
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