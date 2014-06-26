      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La cover
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

25/05/17
SCREAM 3 DAYS
Kolera 666

26/05/17
BRUTALITY
Sea of Ignorance

26/05/17
DREAM EVIL
SIX

26/05/17
FIGURE OF SIX
Welcome to the Freak Show

26/05/17
SUNKEN
Departure

26/05/17
BLACK PHANTOM
Better Beware

31/05/17
ACHERONTAS
Amarta (Formulas of Reptilian Unification II)

02/06/17
PRIMAL FEAR
Angels Of Mercy - Live In Germany

02/06/17
TANKARD
One Foot in the Grave

02/06/17
FLOGGING MOLLY
Life is Good

CONCERTI

26/05/17
SAN METALLO FEST (day 1)
MACERIE - BARACCHE RIBELLI - MOLFETTA (BA)

26/05/17
PERPETUAL FIRE + APEIRON LEGACY
THE OLD JESSE - SARONNO (VA)

26/05/17
KALEDON + SETANERA + TIMESTORM
JAILBREAK LIVE CLUB - ROMA

27/05/17
HEAVENFALL + NETHER NOVA
DECIBEL CLUB - MAGENTA (MI)

27/05/17
SAN METALLO FEST (day 2)
MACERIE - BARACCHE RIBELLI - MOLFETTA (BA)

27/05/17
NECRODEATH + guests
THE ONE - CASSANO D'ADDA (MI)

31/05/17
SORDAL
COHEN - VERONA

01/06/17
TOXICROSE + JUNKIE DILDOZ
CIRCOLO SUPERNOVA - SUORO SUL TRASIMENO (PG)

01/06/17
KYNESIS + WOWS
PROGETTO MAYHEM - TORINO

02/06/17
TOXICROSE + JUNKIE DILDOZ
BLUE ROSE SALOON - BRESSO (MI)
MR. BIG: ascolta il primo singolo del nuovo disco
22/05/2017 - 19:43 (105 letture)

RECENSIONI
89
78
90
ALTRE NOTIZIE
22/05/2017 - 19:43
MR. BIG: ascolta il primo singolo del nuovo disco
08/05/2017 - 17:37
MR. BIG: svelati i primi dettagli del nuovo album
18/04/2017 - 10:31
MR. BIG: in studio per il nuovo album
24/09/2014 - 13:32
MR. BIG: disponibile un altro brano
09/09/2014 - 19:12
MR. BIG: online un altro brano
03/09/2014 - 12:12
MR. BIG: ascolta un nuovo brano
28/08/2014 - 11:12
MR. BIG: posticipata di una settimana l'uscita del disco; annunciato il sostituto di Torpey
11/08/2014 - 13:49
MR. BIG: ecco tutti i dettagli di '…The Stories We Could Tell'
24/07/2014 - 18:03
MR. BIG: diagnosticato il Morbo di Parkinson a Pat Torpey
26/06/2014 - 11:01
MR. BIG: a settembre il nuovo disco
ULTIME NOTIZIE
22/05/2017 - 21:28
WANDERING VAGRANT: il lyric video del primo singolo 'Struggle'
22/05/2017 - 21:14
SKELETOON: 'They Never Say Die' è il titolo del prossimo album
22/05/2017 - 19:57
ADRENALINE MOB: ecco un nuovo lyric video
22/05/2017 - 19:46
OF MICE & MEN: nuovo brano online
22/05/2017 - 19:29
CANDLEMASS: confermata una data a Roma a settembre
22/05/2017 - 16:31
ROTTEN SOUND: online il video di ''Trashmonger''
22/05/2017 - 14:53
HATE: disponibile un nuovo playthrough di un brano
22/05/2017 - 13:41
THE HAARP MACHINE: per un'unica data in Italia
22/05/2017 - 11:26
SCUM: pubblicata la clip di ''Sons Of Hatred''
22/05/2017 - 11:21
HELLIGATORS: disponibile il nuovo video
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     