SOLSTAFIR: tutto il nuovo disco ascoltabile in streaming

26/05/2017 - 10:22 (72 letture)



Discutine con noi sul FORUM Diego Trubia "Er Trucido" 4 Dopo i Nokturnal Mortum (per me sarà un album inarrivabile quest'anno), abbiamo un altro grandissimo lavoro. Quotone @InvictuSteele 3 Quanto amo questa band, questi ragazzi sono dei fuoriclasse, alla faccia di chi si ostina a dire che oggi non ci sono più band decenti. I Solstafir sono tra i più grandi al mondo. Devo ascoltarlo bene questo disco, lo farò mio il prima possibile, da un primo ascolto mi sembra come al solito ottimo, forse un po' troppo leggero e orecchiabile, diciamo un misto tra Otta, che era molto pacato e melodico, e i precedenti. 2 Secondo me pure meglio del precedente. Grandissimo album. 1 Ca...o che discooooooooooooooooooooo