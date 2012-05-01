      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Riti Occulti
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

31/05/17
ACHERONTAS
Amarta (Formulas of Reptilian Unification II)

02/06/17
PRIMAL FEAR
Angels Of Mercy - Live In Germany

02/06/17
FLOGGING MOLLY
Life is Good

02/06/17
TANKARD
One Foot in the Grave

02/06/17
FOGALORD
Masters of War

05/06/17
DESCEND INTO DESPAIR
Synaptic Veil

09/06/17
WHITE SKLL
Will of the Strong

09/06/17
ANATHEMA
The Optimist

09/06/17
RANCID
Trouble Maker

09/06/17
REBELLIOUS SPIRIT
New Horizons

CONCERTI

27/05/17
HEAVENFALL + NETHER NOVA
DECIBEL CLUB - MAGENTA (MI)

27/05/17
SAN METALLO FEST (day 2)
MACERIE - BARACCHE RIBELLI - MOLFETTA (BA)

27/05/17
NECRODEATH + guests
THE ONE - CASSANO D'ADDA (MI)

31/05/17
SORDAL
COHEN - VERONA

01/06/17
TOXICROSE + JUNKIE DILDOZ
CIRCOLO SUPERNOVA - SUORO SUL TRASIMENO (PG)

01/06/17
KYNESIS + WOWS
PROGETTO MAYHEM - TORINO

02/06/17
TOXICROSE + JUNKIE DILDOZ
BLUE ROSE SALOON - BRESSO (MI)

02/06/17
I AM MORBID + NECROPHAGIA + HELSOTT + DE PROFUNDIS
REVOLVER - SAN DONA' DI PIAVE (VE)

02/06/17
WHITE SKULL + TEODASIA + OTHERS
PIAZZA ZAPELLONI - SANTHIA' (VC)

03/06/17
BUFFALO GRILLZ + NOFUCK + TBA
SOUND MUSIC CLUB - FRATTAMAGGIORE (NA)
RITI OCCULTI: la clip di 'Assiah'
27/05/2017 - 10:42 (19 letture)

RECENSIONI
ALTRE NOTIZIE
27/05/2017 - 10:42
RITI OCCULTI: la clip di 'Assiah'
06/04/2016 - 12:01
RITI OCCULTI: 'Tetragrammaton' uscirà in autunno
13/12/2013 - 16:13
RITI OCCULTI: al Traffic a metà gennaio
08/11/2013 - 16:09
RITI OCCULTI: in uscita un nuovo album
23/05/2013 - 13:44
RITI OCCULTI: ascolta un nuovo brano
19/03/2013 - 09:33
RITI OCCULTI: guarda il nuovo video
01/05/2012 - 11:43
RITI OCCULTI: dal vivo con Acheronte e Rebürn
ULTIME NOTIZIE
27/05/2017 - 10:34
DESPITE EXILE: il video del singolo 'Absent Foundation'
27/05/2017 - 10:24
WINTERSUN: 'The Forest Seasons' uscirà il 21 luglio
27/05/2017 - 10:16
VEINS: a giugno l'album d'esordio, disponibile un video
27/05/2017 - 10:09
NEXT TO NONE: ecco il nuovo video
27/05/2017 - 09:59
WAIT HELL IN PAIN: la tracklist e l'anteprima di 'Wrong Desire'
26/05/2017 - 20:30
PROGENIE TERRESTRE PURA: ascolta in streaming tutto 'oltreLuna'
26/05/2017 - 20:21
BROKEN HOPE: diffusa la clip di un nuovo brano
26/05/2017 - 20:13
EREB ALTOR: svelato l'artwork del nuovo album
26/05/2017 - 20:03
SADIST: suoneranno di spalla agli Slayer a Milano
26/05/2017 - 17:07
SHORES OF NULL: guarda il video di ''Donau''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     